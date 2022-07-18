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歷經愛人接連過世！謎幻樂團新專輯《水星記》探生命　主唱：悲痛一直存在，但生活要繼續

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 12:22
謎幻樂團推出全新專輯《水星記 - 1&2》(圖/Imagine Dragons Instagram; Taiwan News後製)...

謎幻樂團推出全新專輯《水星記 - 1&2》(圖/Imagine Dragons Instagram; Taiwan News後製)...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 搖滾天團謎幻樂團（Imagine Dragons）推出全新專輯《水星記 - 1&2》，主唱透露自己在過去5年內，歷經身邊的家人好友接連離世，他選擇將對至親的思念以及面對死亡的體悟化作音樂，感嘆把握當下的重要性。

美國搖滾天團謎幻樂團曾兩度來台開唱創下票房佳績，近期推出以死亡為主題的全新專輯《水星記 - 1&2》（Mercury - Acts 1 & 2），主唱丹（Dan Reynolds）提及，在創作專輯的過程中，接連面對至親好友離世的噩耗，包含國中摯友自殺，前女友因白血病過世，以及看著罹癌的嫂子在他眼前離世，他選擇用音樂紀念他們，也記錄面對生命無常的感悟，「我們無權選擇生死，只能緊抓每一刻。」

《水星記 - 1&2》收錄32首曲目，合併《水星記：序幕》（Mercury - Act 1）及全新的第二幕（Act 2）。丹表示，「這次專輯的主旨圍繞在生命。在序幕中，我們專注在死亡本身；在第二幕裡，我們則討論面對死亡後的情緒。悲痛一直存在，但生活還是得要繼續。」

丹體認到「把握當下」這件事不再只是老生常談，「我們無權選擇生死，唯一能做的就是緊抓每一刻。所以這不是一張難過、痛苦的專輯，反而是慶祝生命的作品；而且要謹記著年歲有限，一切都有可能消失。」

專輯中除了沉重的曲調外，也有像歌曲〈Bones〉和最新主打〈Sharks〉等帶有諷刺意味的重節奏歌曲，丹表示，「隨著年紀增長，你會發現這世界充滿了嗜血的鯊魚，但同時我也自我反省，自己有資格批評別人嗎？我是否其實也是其中一員？」

他說，「死亡不斷發生，而且世界總是充滿自私的人類，我們是否有辦法一笑置之？因為這是完全無法避免的事。我很喜歡這種黑暗、有趣、諷刺同時並存的感覺。」

《水星記 - 1&2》已於全台數位平台上線，實體預計7月下旬發行。


最新主打〈Sharks〉MV
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更新時間 : 2022-07-18 12:42 GMT+08:00

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