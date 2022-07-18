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疑遭同學性侵後推下3樓致死！ 韓國女大生全裸倒臥校園

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 11:43
韓國男大生將同學性侵後遭逮捕　示意圖（圖／Pixabay）

韓國男大生將同學性侵後遭逮捕　示意圖（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）7月15日凌晨南韓發生了一起駭人命案，位於仁川市的仁荷大學校園內，有一名路過民眾於凌晨3點49分發現，一名女子全裸、全身大量出血倒臥地上，送醫後仍搶救不治。

警方在事發現場發現了嫌疑人A某(20歲)的手機後，傳喚相關人證，A某在調查中坦承犯案，警方即以嫌疑人身分將其緊急逮捕。

根據調查，A某及被害人B某於14日晚間與同學相約喝酒聚餐，聚餐結束後，A某以「我送妳到學校」為由，一同到學校。從監視器可見，凌晨1:30分左右，A某攙扶著B某進到校園。根據調查，事發建築物當時並無其他同行的人。A某將B某性侵後，疑似將其於3樓走廊窗戶推下後致死，並將B某衣物藏匿至他處後逃逸。

司法單位表示，仁川地檢署已於16日時將仁荷大學1年級生A某以強姦致死罪向法院申請逮捕令。A某面對「是否承認性侵嫌疑」及「是否試圖毀滅證據」等媒體提問，皆默不作答，唯獨當媒體問到「對於被害者是否有話要說」時，A某開口，簡短的說了句「對不起」。

A某雖坦承B某是於3樓墜樓而死，卻否認將其推下，而因當時B某為爛醉狀態，亦不排除B某失足落下的可能性。於是警方先將A某以致死罪申請拘捕令，一但調查結果確認為A某推下，將會改為殺人罪。目前警方已將事發現場附近尋獲的被害人衣物，送至國家科學調查研究所進行詳細分析。

校方也為了此事件受害者設置了臨時焚香所，可見許多學生、教授及教職員紛紛前往獻花祈福。
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死亡

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