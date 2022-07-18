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歐盟力挺！國際劇場永續聯盟正式成立　台灣國家兩廳院成亞洲唯一受邀

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 11:17
國家兩廳院於亞維儂藝術節首度舉辦歐亞國際交流分享會，與2024巴黎奧運文化總監Christophe Floderer(右一)、里昂舞蹈之家...

國家兩廳院於亞維儂藝術節首度舉辦歐亞國際交流分享會，與2024巴黎奧運文化總監Christophe Floderer(右一)、里昂舞蹈之家...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國際永續劇場聯盟近日宣告正式成立，國家兩廳院為亞洲唯一受邀結盟，將於2025年成為主辦方推出系列交流活動，令人期待。

由歐盟支持，瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）與比利時列日劇院（Théâtre de Liège）發起，攜手來自全球14個國際機構的永續劇場聯盟（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，簡稱STAGES），於台灣時間7月15日晚間於亞維儂藝術節正式宣告成立。

國家兩廳院為亞洲唯一受邀結盟劇院，並由藝術副總監施馨媛代表場館分享永續經營理念，「STAGES永續劇場聯盟不僅僅只是倡議永續思維，更要以具體的計畫行動，成為永續劇場營運的實踐者。身為世界劇場的一份子，透過與國際夥伴的學習與分享，兩廳院希望逐步成為與社會共融，環境共生的永續劇場。」

施馨媛表示，後疫情時代，全球表演藝術產業亟欲尋找新的方法，讓場館經營更具彈性與包容性，在此充滿挑戰與反思之際，STAGES永續劇場聯盟於亞維儂藝術節宣告成立，聯合國教科文組織（UNESCO）及歐盟執委會（European Commission）表達高度期待與關注。

兩廳院宣告，2023年春天首屆實體辦理的Taiwan Week，邀請國際場館與藝術節總監來台；同時預告2024年全新計畫ASIA CONNECTION IN EUROPE，將帶領亞際共創的作品於歐洲展開巡演。

計畫主持人比利時列日劇院總監暨歐洲劇場協會主席Serge Rangoni說明，「永續劇場聯盟試圖挑戰在不影響環境的前提之下，如何能持續與全球觀眾面對面互動。我們希望從藝術文化層面出發，運用我們的決心及創造力，透過永續劇場聯盟的一系列計畫，改變每一個人與環境互動的方式。」

STAGES計畫將制定一系列的場館營運及節目製作方針，成員亦定期交流分享，每年由不同成員場館舉辦國際年會，國家兩廳院將於2025年成為年會主辦方，擔任歐亞劇場間永續交流的橋梁。

永續劇場聯盟STAGES成員名單

台灣國家兩廳院

比利時列日劇院（Théâtre de Liège ）

瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）

比利時根特劇院（NTGent）

法國MC93文化中心（MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis）

克羅埃西亞國家劇院（National Theatre of Croatia in Zagreb）

瑞典皇家劇院（The Royal Dramatic Theatre, Dramaten, Stockholm）

立陶宛國家劇院（Lithuanian National Drama Theatre ）

義大利米蘭Piccolo劇院（Piccolo Teatro di Milano）

匈牙利Trafo當代藝術之家（Trafó House of Contemporary Arts ）

葡萄牙國家劇院（Teatro Nacional D. Maria II）

斯洛維尼亞國家劇院（Maribor Slovene National Theatre）

歐洲劇場協會（European Theatre Convention ）

拉脫維亞里加工業大學（Riga Technical University）
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表演藝術

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