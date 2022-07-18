台灣民眾湧追思會場悼安倍晉三 泉裕泰：繼續守護日台情緣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本台灣交流協會自11日起，為遇刺身亡的前日本首相安倍晉三設立台北、高雄追思會場，至17日為止已有1萬5千位民眾前往悼念，並以鮮花、卡片、便利貼、千紙鶴等，向這位「最友台」的日本摯友表達不捨與感激之意。日本駐台代表泉裕泰也透過臉書向台灣民眾致意，表示安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，海島厝邊一定要努力繼續守護下去。

安倍晉三本月8日於奈良街頭助選遇刺，享壽67歲。日台協會在台北、高雄的追思會場民眾絡繹不絕，台北場11日至今天止，前來哀悼的人數共1萬2750人、高雄場11日至13日則有1693人，總人數近1萬5千人。

日台協會發布紀錄影片，感謝台灣民眾所贈花柱砌成一面面花牆，佈滿了大廳，所贈花束堆滿了整個房間，鋪作整片花海。每一張便利貼留言、卡片、千紙鶴、肖像畫等等，都乘載了台灣朋友對安倍先生的感念與感謝。「我們知道還有很多沒辦法前來會場弔唁的朋友，這個禮拜也都在心裡默默地跟我們一起送安倍さん最後一程。大家的心意，相信在天上的安倍先生都看到了。」

日台協會寫道，誰也沒有想到那位在里約奧運閉幕典禮時，身穿紅色吊帶褲、充滿活力與朝氣的「馬力歐」就這樣離我們而去。大家都在做一場不願醒來的夢，然而春去冬來、夢境終究會結束。相信他在天上一定也希望我們可以好好振作起來，跨越這份悲傷，在這殘酷卻又充滿希望的現實中繼續努力生活吧！

日本駐台代表泉裕泰透過文章向台灣民眾表示，在這一個禮拜，有很多台灣各界人士在百忙之中特地前來弔念致意，對此感到非常榮幸也十分感謝。同時也對許多市民櫛次鱗比來埸獻花悼唁感激不盡。親眼見到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起鞠躬致意、還有坐輪椅前來的阿公在親人攙扶下堅持要在遺像前立正敬禮；除此之外，還有許多許多台灣民眾不辭千里北上、特地請假前來致意，我想全世界應該只有在台灣才能見到這副光景。

泉裕泰感性的表示，不論是忍著淚啜泣進入會場、在獻花台前虔誠合掌的民眾，或是在留言區用滿滿的愛意包圍安倍前首相並鼓勵著日本的每一個心聲，無一不都訴說著對安倍前首相滿滿的感謝。而我也感到十分欣慰，因為我知道安倍前首相對台灣的心意都已充分傳達到許多台灣朋友的心中了。

提及台日情誼，泉裕泰說，「每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手；而這次也是台灣一直陪在我們的身邊。安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，我們海島厝邊一定要努力繼續守護下去」，並致謝每一個親自來到會場悼念的台灣朋友。

泉裕泰也喊話，「我們從明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進！」