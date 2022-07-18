〈財經主筆室〉國安基金「髮夾彎」宣布護盤　讓金管會專業度受到質疑?

國安基金上周「髮夾彎」決議進場，消息宣布後讓台股連3天出現上漲，指數回到14,500點以上，惟國安基金與金管會明顯的不同調，不僅讓市場質疑金管會處於狀況外，也讓人對金管會的專業度產生懷疑?
金管會證期局副局長高晶萍上周二(12日)下午在例行記者會中表示，6月以來台股急殺15%，但從「價量、信用交易融資融券、外資買賣超」這三點綜合來看，還沒有到「非理性下跌情況」，只是去年漲得比別的國家多，今年相對修正較大造成，未來仍會持續關注三大變化，再來評估是否採取穩定措施。
只是，金管會記者會晚上6點才剛結束，還不到1小時時間，國安基金就宣布「國家金融安定基金管理委員會召開第113次臨時委員會，宣布授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。」但國安基金前一天才召開例會決議暫不進場，僅僅一天就舉行臨時委員會宣布授權護盤，被外界批評是「髮夾彎」決策。
國安基金進場的理由為「台股今年上半年下跌3,393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差；此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚、信心不足，因此決議啟動穩定股市措施。」
針對國安基金臨時宣布進場護盤，金管會遭批處於狀況外，以及國安基金打臉金管會的專業等負評。金管會事後對外表示，金管會監理資本市場秩序與國安基金維持股市穩定，兩者功能不同，金管會尊重國安基金的決策。
金管會也強調，將持續關注股市的動態，在考量投資人權益與維護市場穩定前提下，會適時推出相關穩定股市措施。未料，14日金管會就出手救市了！表示為協助國安基金穩台股，宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，此救市措施上一次實施是新冠肺炎爆發時2020年3月，亦即是二年多來第2度實施。
金管會與國安基金兩者間功能不同，此說法仍言猶在耳，才沒幾天金管會態度就大為轉變，火速宣布放寬追繳擔保品措施上路，擺明就是配合國安基金救股市的政策而為之，讓市場對金管會的金融專業度產生很大的質疑?
不僅金管會專業度受到質疑？國安基金委員會在11日的例會，才以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場，不到1天，180度大轉彎的自我打臉，決定進場護盤，1天之內暫不進場的理由全都消失了？中間是否有人為或政治因素介入，不得而知? 但國安基金專業度同樣受到質疑?迫使行政院事後出面表示，國安基金護盤是基於專業考量。
國安基金突然決定危機入市，各界解讀不一，當然不乏一些陰謀論出現，網路媒體各種消息眾多，ptt的網路討論度也相當的高。普遍來說，就全球股市表現，以及宣布護盤前的國安基金及金管會的發言，其實，應該都還沒到需要護盤的地步？
國安基金宣布進場時機到底為何? 的確是專業考量? 還是有不為人知的內幕? 為求市場的穩定、安定及公平性， 是否應該將國安基金進場護盤標準，予以制度化且立法，一旦有了標準可循，就少了讓外界有質疑的藉口，政府也不致恣意亂為。