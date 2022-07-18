〈財經主筆室〉國安基金「髮夾彎」宣布護盤　讓金管會專業度受到質疑?

國安基金上周「髮夾彎」決議進場，消息宣布後讓台股連3天出現上 漲，指數回到14,500點以上， 惟國安基金與金管會明顯的不同調， 不僅讓市場質疑金管會處於狀況外， 也讓人對金管會的專業度產生懷疑?

金管會證期局副局長高晶萍上周二(12日)下午在例行記者會中表 示，6月以來台股急殺15%，但從「價量、信用交易融資融券、 外資買賣超」這三點綜合來看，還沒有到「非理性下跌情況」， 只是去年漲得比別的國家多，今年相對修正較大造成， 未來仍會持續關注三大變化，再來評估是否採取穩定措施。

只是，金管會記者會晚上6點才剛結束，還不到1小時時間， 國安基金就宣布「國家金融安定基金管理委員會召開第113次臨時 委員會，宣布授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。」但 國安基金前一天才召開例會決議暫不進場， 僅僅一天就舉行臨時委員會宣布授權護盤，被外界批評是「髮夾彎」 決策。

國安基金進場的理由為「台股今年上半年下跌3,393點， 上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差； 此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深， 恐慌氛圍濃厚、信心不足，因此決議啟動穩定股市措施。」

針對國安基金臨時宣布進場護盤，金管會遭批處於狀況外， 以及國安基金打臉金管會的專業等負評。金管會事後對外表示， 金管會監理資本市場秩序與國安基金維持股市穩定，兩者功能不同， 金管會尊重國安基金的決策。

金管會也強調，將持續關注股市的動態， 在考量投資人權益與維護市場穩定前提下， 會適時推出相關穩定股市措施。未料，14日金管會就出手救市了！ 表示為協助國安基金穩台股，宣布「 放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」， 此救市措施上一次實施是新冠肺炎爆發時2020年3月， 亦即是二年多來第2度實施。

金管會與國安基金兩者間功能不同，此說法仍言猶在耳， 才沒幾天金管會態度就大為轉變， 火速宣布放寬追繳擔保品措施上路， 擺明就是配合國安基金救股市的政策而為之， 讓市場對金管會的金融專業度產生很大的質疑?

不僅金管會專業度受到質疑？國安基金委員會在11日的例會， 才以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場， 不到1天，180度大轉彎的自我打臉，決定進場護盤，1天之內暫 不進場的理由全都消失了？中間是否有人為或政治因素介入， 不得而知? 但國安基金專業度同樣受到質疑?迫使行政院事後出面 表示，國安基金護盤是基於專業考量。

國安基金突然決定危機入市，各界解讀不一， 當然不乏一些陰謀論出現，網路媒體各種消息眾多，ptt的網路討 論度也相當的高。普遍來說，就全球股市表現， 以及宣布護盤前的國安基金及金管會的發言，其實， 應該都還沒到需要護盤的地步？

國安基金宣布進場時機到底為何? 的確是專業考量? 還是有不為人知 的內幕? 為求市場的穩定、安定及公平性， 是否應該將國安基金進 場護盤標準，予以制度化且立法，一旦有了標準可循， 就少了讓外界有質疑的藉口，政府也不致恣意亂為。