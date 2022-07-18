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新冠康復卻久咳、疲倦、憂鬱？中醫：認清長新冠四大類型　依體質對症下藥　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 10:23
中醫藥確實可幫助快速降低新冠病毒對身體傷害，急性期過後也可達到身體修護及體質調理的功效。（圖／中醫師公會全國聯合會）

中醫藥確實可幫助快速降低新冠病毒對身體傷害，急性期過後也可達到身體修護及體質調理的功效。（圖／中醫師公會全國聯合會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣曾罹患新冠肺炎總人數已超過420萬，許多患者康復後仍會出現咳嗽、胸痛，或疲勞，甚至腦霧等長新冠症狀，對此，中醫師公會全國聯合會表示，中醫藥確實可幫助快速降低新冠病毒對身體傷害，急性期過後也可達到身體修護及體質調理的功效，對身體副作用也比較小。

新冠肺炎病程分為三階段

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉說明，感染4週內屬「急性期」，若持續使用殺病毒藥物，如金銀花、連翹、黃連、黃柏、黃芩…等，使病毒在體內的濃度快速降到最低，4至12週「會有許多症狀持續發生」，最近大家關注的長新冠則是感染後3個月，且症狀持續2個月。

長新冠的成因和治療

台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋表示，長新冠的成因仍未有完全解答，目前僅知可能來自病毒雖從病人身體大部分器官清除，但仍潛伏在人體的某些角落；再者，病毒肆虐期會直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，經過一段時間急性症狀減低，但整體發炎因子尚未完全平復，因而造成身體細胞失養，引發長期後續症狀、包含疲勞、呼吸困難、認知功能下降（腦霧）、情緒困擾、失眠、嗅覺障礙等。

中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君指出，長新冠可分為4種類型：

  1. 疲倦、胃口不佳的「脾胃氣虛型」：醫師可能會開立參苓白朮散加減，患者日常也可搭配黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實、白扁豆、蓮子、薏苡仁等食療。
  2. 疲倦、胸悶、口乾、心悸的「氣肺胃陰虛／氣陰兩虛型」：中醫上多用沙參麥冬湯、生脈飲加減，並日常搭配紅景天、西洋參、麥門冬、百合、銀耳、桑葚等食療。
  3. 憂鬱、焦慮、失眠的「肝鬱氣滯型」：可使用加味逍遙散、柴胡加龍骨牡蠣湯加減，再用薰衣草、玫瑰、陳皮、佛手等泡茶飲等食療。
  4. 腦霧的「清氣不升型」：常用益氣聰明湯、升陽益胃湯加減，並佐石菖蒲、地龍、蔓荊子等，食療可用黃耆、黨參、天麻、肉蓯蓉等。

此外，新冠確診後患者常易咳嗽，後鼻咽部、咽喉有痰黏感，此在中醫屬於「痰」的範疇，建議可使用麥門冬湯、桔梗湯、栝蔞實等中藥治療；除此之外，適當運用穴道按摩方式，或是中醫養生功法(八段錦、太極養肺法)，也都有助提升抵抗力，緩解長新冠症狀帶來的不適。
中醫
長新冠
新冠肺炎

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