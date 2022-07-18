(更新）美國前國防部長艾斯培率團訪台 19日與蔡英文會面

更新時間：2022-07-18 12:38

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（18）早宣布，美國前國防部長艾斯培率「大西洋理事會」訪問團於今日抵台，並進行為期3日的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文也將在19日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，「大西洋理事會」（TheAtlantic Council）是美國華府對於跨大西洋政策研究的重要智庫，此行由美國前國防部長艾斯培（MarkEsper）率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等。

張惇涵指出，這也是自蔡英文就任以來，繼2016年、2017年、2018年後，「大西洋理事會」第4度組團訪台。

張惇涵說明，此次訪團中，艾斯培及博貝利都曾造訪台灣。艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

發布時間：2022-07-18 09:51

美國大西洋理事會訪問團抵台 聚焦印太安全經貿、台美歐關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）乙行3人，於7月18日至21日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團此行將拜會我國政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以瞭解我國最新發展，並就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的瞭解及支持。

「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。