Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

(更新）美國前國防部長艾斯培率團訪台 19日與蔡英文會面

總統府發言人張惇涵指出，這是蔡英文任內，大西洋理事會第四度訪台。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 12:38
美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今（18）日率「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台。（圖／美...

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今（18）日率「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台。（圖／美...

更新時間：2022-07-18 12:38

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（18）早宣布，美國前國防部長艾斯培率「大西洋理事會」訪問團於今日抵台，並進行為期3日的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文也將在19日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，「大西洋理事會」（TheAtlantic Council）是美國華府對於跨大西洋政策研究的重要智庫，此行由美國前國防部長艾斯培（MarkEsper）率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等。

張惇涵指出，這也是自蔡英文就任以來，繼2016年、2017年、2018年後，「大西洋理事會」第4度組團訪台。

張惇涵說明，此次訪團中，艾斯培及博貝利都曾造訪台灣。艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

發布時間：2022-07-18 09:51

美國大西洋理事會訪問團抵台 聚焦印太安全經貿、台美歐關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）乙行3人，於7月18日至21日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團此行將拜會我國政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以瞭解我國最新發展，並就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的瞭解及支持。

「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。
大西洋理事會
艾斯培

相關新聞

美國、澳洲部長諮商會議　重申台灣在印太地區重要角色
美國、澳洲部長諮商會議　重申台灣在印太地區重要角色
2020/07/29 16:12
美國防部長再推文　重申對民主台灣承諾
美國防部長再推文　重申對民主台灣承諾
2020/07/22 14:10

更新時間 : 2022-07-18 12:41 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解