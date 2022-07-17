拜登與沙烏地阿拉伯王儲會面「碰拳」引爭議 沙國外長緩頰

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）拜登15日抵達沙國城市吉達時，跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德「碰拳」，此一打招呼方式引發外界批評「不恰當」，不過沙國外長而後淡化此爭議，表示這是拜登的勝利。

CNN報導，美國總統拜登週五（15日）抵達吉達時，以非正式的方式迎接沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，不過因過去沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死於王儲批准的行動，加上拜登參選總統時曾痛批穆罕默德為「賤民」，此一碰拳動作立刻引發外界爭議。

沙國外長在拜登週六離開吉達後的幾個小時，接受CNN的訪問，並淡化這一項爭議，他說「我認為這是拜登總統的勝利。他與區域內一位重要領袖舉行會談，讓沙烏地阿拉伯和美國之間的戰略夥伴關係再現活力。」

而這次拜登來到吉達是為尋求解決美國國內的主要問題之一，也就是高昂的石油與天然氣價格，因為美國透過在中東與沙烏地阿拉伯的外交，有望能降低油價，減輕數百萬美國人的壓力。

對此，白宮為拜登使用拳頭撞擊做為打超乎方式進行辯護。白宮表示，這是在新冠病毒疫情下減少身體接觸的一種努力，並指出拜登在抵達吉達之前，也用同樣的碰拳方法和幾名以色列領導人打招呼。



根據CNN報導，週六晚上拜登回到白宮時，當被問及是否後悔用碰拳打招呼，拜登顯得很生氣，他說「你們為什麼不談論一些重要的事情，我很樂意回答其他重要的事情。」



CNN指出，拜登與沙國王儲之間的會面，是拜登這趟具有里程碑意義的中東訪問中，最受關注的時刻之一，碰拳爭議分散了訪問行程上其他一些重要事項的注意力，包括伊朗對核彈野心的討論。