Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登與沙烏地阿拉伯王儲會面「碰拳」引爭議 沙國外長緩頰

週六晚上拜登回到白宮時，當被問及是否後悔用碰拳打招呼，拜登顯得很生氣，他說「你們為什麼不談論一些重要的事情。」

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/17 20:59
拜登15日抵達沙國城市吉達時，跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德「碰拳」引發爭議。（圖/路透社）

拜登15日抵達沙國城市吉達時，跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德「碰拳」引發爭議。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）拜登15日抵達沙國城市吉達時，跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德「碰拳」，此一打招呼方式引發外界批評「不恰當」，不過沙國外長而後淡化此爭議，表示這是拜登的勝利。

CNN報導，美國總統拜登週五（15日）抵達吉達時，以非正式的方式迎接沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，不過因過去沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死於王儲批准的行動，加上拜登參選總統時曾痛批穆罕默德為「賤民」，此一碰拳動作立刻引發外界爭議。

沙國外長在拜登週六離開吉達後的幾個小時，接受CNN的訪問，並淡化這一項爭議，他說「我認為這是拜登總統的勝利。他與區域內一位重要領袖舉行會談，讓沙烏地阿拉伯和美國之間的戰略夥伴關係再現活力。」

而這次拜登來到吉達是為尋求解決美國國內的主要問題之一，也就是高昂的石油與天然氣價格，因為美國透過在中東與沙烏地阿拉伯的外交，有望能降低油價，減輕數百萬美國人的壓力。

對此，白宮為拜登使用拳頭撞擊做為打超乎方式進行辯護。白宮表示，這是在新冠病毒疫情下減少身體接觸的一種努力，並指出拜登在抵達吉達之前，也用同樣的碰拳方法和幾名以色列領導人打招呼。


根據CNN報導，週六晚上拜登回到白宮時，當被問及是否後悔用碰拳打招呼，拜登顯得很生氣，他說「你們為什麼不談論一些重要的事情，我很樂意回答其他重要的事情。」


CNN指出，拜登與沙國王儲之間的會面，是拜登這趟具有里程碑意義的中東訪問中，最受關注的時刻之一，碰拳爭議分散了訪問行程上其他一些重要事項的注意力，包括伊朗對核彈野心的討論。
拜登
沙烏地阿拉伯
沙國
王儲
中東
石油
油價
美國

相關新聞

美國宣布拜登上台後第5度對台軍售•總額1.08億美元支援台灣軍備技術　總統府：感謝美落實安全承諾
美國宣布拜登上台後第5度對台軍售•總額1.08億美元支援台灣軍備技術　總統府：感謝美落實安全承諾
2022/07/16 09:47
學者：台美已實質軍事交流 環太軍演僅「最後一哩路」
學者：台美已實質軍事交流 環太軍演僅「最後一哩路」
2022/07/15 18:00
〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者
〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者
2022/07/15 14:47
〈時評〉不知感恩沒有人性的「中國人」
〈時評〉不知感恩沒有人性的「中國人」
2022/07/14 09:47
猴痘疫苗有望8月抵台灣　莊人祥：這三類人可自願接種
猴痘疫苗有望8月抵台灣　莊人祥：這三類人可自願接種
2022/07/13 16:32

更新時間 : 2022-07-17 22:21 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者
〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者
微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜
微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜
台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看
台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看