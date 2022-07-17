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迎向大暑！氣象局：未來一週「沒有不熱 只有更熱」

19日(週二)開始受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫大多34至35度，局部36度，週末可能更熱。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/17 19:33
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由於太平洋高壓籠罩台灣，氣象局指出下週整週「沒有不熱，只有更熱」，週二（19日）起高溫大多34至35度，局部36度，週末可能更熱！

根據中央氣象局，這是迎向大暑的酷熱一週，因為太平洋高壓向西擴展，籠罩台灣，整週都將非常炎熱，天氣大致晴朗，午後近山區地區會有局部雷陣雨。

週二之前，週一開始因西南風影響，北部及東半部高溫炎熱，近山區午後雷陣雨​，中南部清晨至上午亦有局部陣雨。

19日(週二)開始受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫大多34至35度，局部36度，週末可能更熱。

降雨部分，週二、週三午後西半部地區及東半部山區局部雷陣雨。週四起午後雷雨更少，僅山區零星，週二清晨中南部沿海仍有零星雨。

最後，氣象局提醒民眾，下週應盡量避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

根據氣象局資料，花蓮縣富源今（17日）中午12時出現37.6度高溫，花蓮縣清水林道測站也有37.1度、花蓮縣光復36.9度。
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