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自爆曾申請綠卡　陳時中：決定「根留台灣」不辦了

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/17 17:08
陳時中（圖）今受訪時表示，學生時代曾申請綠卡，但畢業後覺得應該根留台灣，沒有繼續再辦。（圖／facebook.com/TaipeiShih...

陳時中（圖）今受訪時表示，學生時代曾申請綠卡，但畢業後覺得應該根留台灣，沒有繼續再辦。（圖／facebook.com/TaipeiShih...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨台北市長被提名人陳時中在出版的新書中透露，當年聯考不順，加上台灣退出聯合國，當時很多親戚住在美國，所以申請了綠卡。今（17）日民進黨全代會上，陳時中被問到是否放棄綠卡，他說明，學校畢業後，覺得應該根留台灣，沒有繼續再辦綠卡。

民進黨台北市長參選人陳時中的新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》於今日上市，內容分享從家庭教育、學思歷程、從醫初衷、參與牙醫師公會公共事務、投入公職推動衛福政策，到擔任中央防疫指揮官的點點滴滴與心得，獲得總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等重量級人物專文推薦。

陳時中在新書中自述，一九七一年，大學聯考失利，未能如願考上名校醫學系，勉勉強強念了一學期後想重考，那個時間點正逢台灣退出聯合國，社會氣氛很不安，爸爸覺得我若是留在台灣，前途難料，若重考，只是加了（浪費）錢，擱了時間，還是趕緊念一念出國好了。

由於很多親戚住在美國，於是我申請了綠卡，留在北醫繼續讀書，準備畢業後當完兵就出國。當完兵後，綠卡也申請下來了，若按原訂計畫，我就要負笈美國。可是，這段時間又發生了許多驚天動地的大事件，像是中美斷交、美麗島事件等，這讓我躊躇了……

綜合媒體報導，陳時中今天出席民進黨全代會前受訪指出，台灣退出聯合國時曾有出國潮，當時家裡很多親戚在美國，他也申請，但學校畢業後，他決定根在台灣就留在台灣，所以「放棄、沒有繼續再辦了」。

由於新書出版的時機敏感，外界質疑是否為了選舉才出書？陳時中澄清，這本書陸陸續續完工滿久，因為疫情關係而延宕下來，盼透過這本自傳式書籍讓大家更了解自己。

雙城論壇預計將在19日以視訊方式舉辦，媒體詢問，有關雙城論壇是否應該要辦的問題，陳時中說，任何的論壇要看價值是否存在，如果價值存在就要辦，如果沒有價值或沒有效果，就不用辦了。但當被問及會不會講出「兩岸一家親」的話，陳時中說，他還是積極尋求雙方站在自由民主平等互惠的價值下，合作的可能。
陳時中
綠卡

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更新時間 : 2022-07-17 18:53 GMT+08:00

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