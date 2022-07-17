獻給最懂吃的老爸 板橋凱撒「爸」氣食足海陸雙饗宴

已有多久沒有與自己的老爸好好吃頓飯了? 距離父親節不到一個月，在這充滿溫馨的日子就要好好陪伴辛勞的老爸，來場不一樣的味蕾享受！板橋凱撒大飯店邀您以美味佳餚感謝默默為家付出的老爸們，即日起至8/31期間推出「饗愛老爸 幸福食光」餐飲優惠：3樓家宴中餐廳供應限定桌席菜單，海陸雙饗宴內用每桌12,888+10%元起/10位加贈果汁無限暢飲，7/31前付訂完成可享95折優惠、每位用餐最低1,224元起，一次付清全額再加碼贈送價值600元的凱撒手工蘿蔔絲餅禮盒12入乙組。

2樓卡拉拉餐廳則是推出泰饗宴外帶組合餐，炎夏時刻正適合品味充滿南洋風味的酸辣美食，主廚特別推薦泰式手抓海鮮2.0外帶熱銷組合，四人份原價4845元、父親節優惠期間為3,888元。此外，板橋凱撒回饋粉絲將於官方臉書及LINE粉絲團加碼舉行快閃抽獎活動「饗愛老爸！那些年我們與老爸的美好時光」，7/18-7/24邀請粉絲會員們於指定貼文留言按讚及分享，即可有機會抽豪華客房住宿券、家宴精選百味鮮龍蝦高湯或港式蘿蔔糕禮盒組等精美好禮。詳情預約請洽02-8964-3952/或官網。

板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳首推「父親節豪華團聚桌菜」，開胃小菜包含特選凱撒飯店連鎖林鴻道董事長獨愛小菜「家宴三層肉」，特選黑毛豬中間兩段油花瘦肉均勻分佈的部位，如同果凍般晶瑩剔透又飽富彈牙鮮嫩，簡單平凡的料理讓人入口驚艷回味無窮。另外再搭配黃金泡菜、霍香牛腱、五味中卷及蒜苗烏魚子等精選小菜。品嚐前菜後，端出凱撒桃木片皮鴨、金蒜粿條蒸海虎蝦兩大海陸餐點重磅上桌，讓人為之一亮！

其中「金蒜粿條蒸海虎蝦」選用喻有蝦中壯士之稱的海虎蝦，以清蒸方式出爐後淋上蔥、蒜、辣椒等特製醬料調味，肉質鮮甜Q彈飽滿，搭配蒜香迎面撲鼻而來、美味滿溢口中，鮮甜海味多層次口感讓人口齒留香。隨後上菜「干貝鮑魚佛跳牆」，以玉米雞高湯與先炸過扁魚、干貝、鮑魚、蹄筋、魚皮絲、白菜、香菇等食材一同熬煮2小時，起鍋前主廚特加入些許秘密武器「五加皮藥酒」使湯品風味直接提升新層級，口口回甘鮮香的濃郁湯頭令人欲罷不能！

後續還有古法三絲蒸海斑、蘿蔓菜片炒鴨鬆、蠔皇花膠煨海參、蒲燒鰻魚珍珠飯、香辣花乾四色蔬及農家酸菜鴨架豆腐湯等美味海陸佳餚輪番上陣體驗豐富味覺，最後點心再以金牌蘿蔔絲酥餅、造型吸睛小孩最愛的菇菇流沙包及台灣在地鮮果為整桌佳餚畫下完美句點，趁著溫馨佳節享受不一樣的味蕾體驗，品嚐豐富美饌料理，為佳節更添美意、同時獻給爸爸們最難忘美味的父親節。