台南大員皇冠假日酒店 2022中秋禮盒最高7折起

迎戰中秋月餅商機，琳瑯滿目的特色禮盒紛紛上市，如何送出心意、送出合口味月餅，真正打中消費者的心呢？台南大員皇冠假日酒店2022年月餅禮盒以「月相」為主題，推出「月夕之戀」每盒899元、「月圓之時」每盒2,299元，透過兩款別具風格的月餅禮盒，搭配咖啡或茶，以及時尚環保購物袋，兼具節慶美食與時尚品味，延續禮盒生命。限量販售，即日起開放預購，最高享7折起優惠。

中秋節即將到來，是送禮祝福親友，了表心意的最佳時刻。台南大員皇冠假日酒店2022年月餅禮盒以「月相」為主題，推出「月夕之戀」每盒899元，淡雅時尚，主打年輕客群，寓喻是當夕陽西下與月亮初升之時，將天空暈染淡淡的粉、淡淡的藍，襯出一抹甜蜜感，宛如情竇初開的戀人。禮盒內含月餅4入，口味有伯爵檸檬、金薯核桃、黃金栗子、紅茶青提子與濾掛式咖啡4包，精選100%阿拉比卡咖啡研磨成粉，屬於中度烘培，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。

台南大員皇冠假日酒店「月圓之時」每盒2,299元，高貴大氣，主打企業送禮客群，寓喻是因太陽照射的關係，讓月亮有新月、眉月、上弦月、 盈凸月、滿月、虧凸月、下弦月、殘月的8種月相，月的陰晴圓缺，點亮多情夜空。禮盒內含月餅8入，口味有奶黃流沙、抹茶流沙、南瓜乳酪、奶皇鳳梨、伯爵檸檬、金薯核桃、黃金栗子、紅茶青提子與荔香烏龍立體茶包6包(含茶罐)。特別精選來自南投鹿谷鄉凍頂山的茶葉《林三十六》，擁有百年歷史的傳奇，荔香烏龍立體茶包，讓台灣的好茶配上月餅，多了點優雅高貴，加上時尚透明購物袋，讓月餅不僅送禮體面，還能延續環保價值，禮盒可成為收納盒、購物袋則能背出時尚感。

兩款月餅禮盒皆為限量預購，即日起開始預購，售罄為止。大宗預購最高享7折起。領貨時間為2022年8月22日至9月10日11:30-21:00，因限量發行，需事先預訂，並依指定時間取貨。另提供20盒以上享單一地址免費宅配服務。預購專線：06-512-1910。線上預購。