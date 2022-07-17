曾獲艾美獎！Netflix實境秀參賽者被迫喝醉上節目 甚至餓肚子、睡不夠

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）Netflix實境秀「盲婚試愛」曾榮獲艾美獎殊榮，近期卻遭踢爆素人參賽者被迫在上節目前喝醉酒、餓肚子，甚至面臨睡眠不足。

Netflix推出的美國無劇本實境節目盲婚試愛（Love is blind）第二季參賽者哈維爾（Jeremy Hartwell）日前控告這部實境秀的製作團隊，有關在拍攝期間對於參賽者的不當對待，諷刺的是，這部實境秀過去曾獲得包括最佳結構性實境節目獎在內的2項黃金時段艾美獎提名。

盲婚試愛的節目內容主要會將15組男女分隔至兩個房間，彼此僅能透過交談互動，沒辦法看到彼此的長相、身材，兩個禮拜後，參加者必須決定要跟誰結婚，接著在四個禮拜後走入婚姻。節目主要想傳達比起外貌，心靈上的契合才是好伴侶的關鍵。

根據CNN報導，參賽者哈維爾敘述自己一開始加入節目的歷程，他說他在交友軟體上被人詢問是否想參加這個節目，而參賽者大部分是透過社群媒體聯繫到的，確定參加節目後，大約在2021 年4月，製作單位為他們訂了非常早的機票，估計是要避免參賽者們有機會互相認識。

而後，哈維爾說，他的參賽體驗轉變幾乎可以說是「立即地」轉為不舒服。他說，參賽者的財物被搜查，他們的手機、錢包和身份證被沒收，就像是在新兵訓練營一樣。

不久後，哈維爾說製片人把每個人都送到了單獨的酒店房間。「之後我們基本上被鎖在房間裡」，「他們做的第一件事就是把我們隔離在房間中大約 24 小時。」

哈維爾表示，隔離期間的零食和水實在太少了，如果口渴必須被迫等待數小時才能獲得飲用水。

哈維爾說，第二天，參賽者開始拍照和錄影，不過大部分活動都被長時間的等待所打斷，製作開始後，哈維爾說因為他必須在強光下長時間拍攝，因此受到睡眠剝奪等負面影響。哈維爾說他在片場和在酒店時無法獲得足量的食物和水，但可以喝酒——甚至鼓勵空腹飲酒。

哈維爾6月對 Netflix、Kinetic Content 和 Delirium TV（該劇背後的製作公司和選角公司）提起訴訟，指控其違反勞動法，包括不人道的工作條件和演員工資不足。

根據CNN，目前Netflix尚未針對此控訴回應。