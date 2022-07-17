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世運會又1銀！台灣撞球好手周婕妤僅輸給英國名將費雪

目前台灣代表團在本屆世界運動會累積1金、6銀、5銅。雖然周婕妤這次未能奪下金牌，但她樂觀看待，表示自己因這面銀牌找回許多動力。

By 體育組, 台灣英文新聞
2022/07/17 15:56
台灣撞球名將周婕妤（圖）17日在伯明罕世界運動會撞球女子9號球決賽中拿下銀牌。（圖/體育署提供）

台灣撞球名將周婕妤（圖）17日在伯明罕世界運動會撞球女子9號球決賽中拿下銀牌。（圖/體育署提供）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）世運會賽事進入尾聲前，又傳台灣戰績捷報！台灣好手周婕妤今在世界運動會撞球女子9號球一日兩戰，在決賽對上英國名將費雪，以5比9銀牌作收，周婕妤直言「雖然有遺憾，但已經很不錯了」。

中央社報導，35歲的周婕妤參加在伯明罕舉辦的世界運動會撞球女子9號球比賽，於凌晨的4強賽中以9比3擊敗德國女將伊凡諾夫斯卡亞（Veronika Ivanovskaia），搶下決賽門票，對戰英國名將凱莉費雪（Kelly Fisher）。

雖然開局時周婕妤手感不錯，率先取得3比0的優勢，但後續未能穩住陣腳，最終以5比9落敗。

賽後訪談中，周婕妤表示，43歲的費雪經驗老道，是她在賽場上的老對手，「賽前也有設定戰術要多打防守，前半段的確有做到，自己在後半段有一球發生失誤，雖然有想追回來，但對方這幾天的狀態很好，並沒有給機會」。

回顧3天的比賽，周婕妤說，從第一場會緊張，到後面享受比賽，自己的整體狀況也不錯，雖然有遺憾，但她自認已經很不錯了。

據報導，周婕妤過去曾3度拿下安麗盃世界女子花式撞球公開賽9號球冠軍，還曾代表台灣隊參加2010年廣州亞運，收下1銀、1銅，她這次是第3度出征世運會，過去曾在2013年卡利世運會奪金。

雖然這次未能奪下金牌，周婕妤樂觀看待，表示自己因這面銀牌找回許多動力。她說近期因疫情導致國際賽停辦，只能在台灣參加業餘賽事，時間久了會缺少一些動力，這次終於能藉此向外界宣告，她即將回歸。

目前台灣代表團在本屆世界運動會累積1金、6銀、5銅，而世運會賽事也進入尾聲，閉幕式將在台灣時間明天上午登場。
周婕妤
世運會
撞球

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