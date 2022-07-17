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【疫苗接種救濟最新案】打AZ後腦出血不治 台南1民眾獲救濟金350萬

預防接種受害救濟審議小組審議65個案件中獲救濟案分別是7案接種AZ疫苗，金額介於5000元至350萬元；接種高端、BNT、莫德納各一例，金額介於1萬元至10萬元。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/07/17 15:12
(示意圖/Unsplash)

(示意圖/Unsplash)

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）預防接種受害救濟審議小組公布最新的賠償結果，其中包含一名在台南接種AZ疫苗10天後出現免疫性血小板低下症狀民眾，最後其因嚴重腦出血不治，獲新台幣350萬元救濟金。

根據衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年6月23日的開會結果，審議65個案件中僅10案核予救濟，分別為7案接種AZ疫苗，金額介於5000元至350萬元；接種高端、BNT、莫德納各一例，金額介於1萬元至10萬元。

本次救濟對象中金額最高者為一名來自台南民眾，個案接種疫苗後10天因頭痛、嘔吐情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下，隔日出院後晚間因意識昏迷送醫， 腦部電腦斷層顯示左側顳葉面積出血及蜘蛛網膜下腔出血，後因嚴重腦出血死亡。

雖然尚未有醫學實證可以確定免疫性血小板低下與接種AZ疫苗關聯性，個案無任何血栓表現，也無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血，不過經開會討論專家仍然決議核予救濟金350萬元。

根據中央社，本次賠償案並非國內最高救濟金。自去年3月中旬全國廣泛接種新冠疫苗起，今年3月10日一名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限600萬元，此後至今累計3例獲600萬元救濟案例。
預防接種受害救濟審議小組
衛福部
疫苗
新冠肺炎
救濟金

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