7/17台灣本土+24196　死亡+73　增4例MIS-C　另有9月大嬰細支氣管炎加護治療中

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增24,325例COVID-19確定病例，分別為24,196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。



指揮中心表示，今日新增之24,196例本土病例，為11,103例男性、13,088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(4,112例)、臺中市(3,065例)、桃園市(2,607例)。高雄市(2,538例)、臺北市(2,401例)、臺南市(1,779例)。

今天新增中重症156例，含5例兒童重症，包含4例MIS-C和1例細支氣管炎併呼吸窘迫。

發言人莊人祥表示，4例MIS-C中，一例為1歲男童，本身有異位性皮膚炎，曾於6月20日確診，後來因持續間歇性發燒約3週，且合併腹瀉，7月8日至急診，糞便檢查有沙門氏菌，因凝血功能異常懷疑是MIS-C。目前已腹瀉改善，住一般病房治療。

第2例的MIS-C為3歲男童，無慢性病史，曾於6月21日確診，7月11日出現發燒、咳嗽、腹痛、胸部皮疹的症狀。7月14日到急診，懷疑MIS-C住院檢查治療。15日轉加護病房， 16日發現心包膜微量積水、輕度肺炎，目前生命徵象穩定，但仍住加護病房治療。

第3例為四歲男童，無慢性病史，6月16日確診，7月8日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身皮疹、結膜發紅、頸部淋巴結腫等症狀。10日就醫懷疑為MIS-C，11日住加護病房，發現心臟收縮力下降合併血壓偏低，使用免疫球、類固醇等藥物治療， 13日轉醫學中心繼續治療，生命徵象穩定，轉入至一般病房治療。

第4例為11歲女童，無慢性病史，未接種疫苗，5月29日確診，7月2日開始持續發燒、頸部淋巴結腫等情形。9日就醫，發現肝功能異常、蛋白尿，11日赴急診，懷疑MIS-C住院檢查治療。目前生命徵象穩定，一般病房照護。 今天另有一例為細支氣管炎合併呼吸窘迫，個案為9個月大男嬰，無慢性病史，7月11日出現呼吸喘、嘔吐、活力變差等症狀，12日赴急診，PCR陽性，有嘴唇發紫、喘鳴聲、胸凹等呼吸窘迫現象。經插管收治加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房、使用呼吸器治療中。 截至今國內12歲以下兒童重症共103例，含42例MIS-C；個案中有22例死亡。 指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。





指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,264,788例確診，分別為16,319例境外移入、4,248,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,176例COVID-19死亡病例，其中8,161例本土，另15例為境外移入。