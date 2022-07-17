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疫情後外送成日常　該如何兼顧健康？營養師：建立「少負擔飲食」營養才均衡

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/17 15:25
營養師提醒，民眾如何在琳瑯滿目的外送餐點中，點餐的同時兼顧身體健康成為一大挑戰。(圖／pixabay)

營養師提醒，民眾如何在琳瑯滿目的外送餐點中，點餐的同時兼顧身體健康成為一大挑戰。(圖／pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）疫情改變大眾的飲食與生活習慣，外送點餐需求隨之更加蓬勃，據調查，有55% 以上民眾每月訂購外送平均達6.1次。營養師提醒，民眾如何在琳瑯滿目的外送餐點中，點餐的同時兼顧身體健康成為一大挑戰，加上疫情之下，日常運動量及活動度大幅遞減，在這樣的改變下，健康議題更應該受到大眾的關注。

營養師趙函穎指出，在後疫情時代飲食及生活習慣的變化已成事實，像是運動量減少，就會影響基礎代謝率；而外送APP加點餐飲誘惑多、點餐又方便，很容易一不小心就點太多攝取過多熱量，也難以兼顧營養均衡；同時，這樣的飲食方式也較難落實國健署建議的營養攝取份數，導致某些營養攝取過多，這些都會對身體會造成負擔，導致營養不均衡。

趙函穎提醒不但要建立「少負擔飲食」觀念，同時也應遵照國健署建議的飲食攝取份數，讓營養更均衡、來減輕身體的負擔。像是植物奶就是「少負擔飲食」中不錯的選擇。

植物奶以植物做為原料來源，含有膳食纖維、蛋白質，能促進腸道蠕動、也有助於肌肉生長。而植物奶中，最耳熟能詳且方便取得的產品非「豆漿」莫屬，國健署也建議豆類為蛋白質最優先的攝取來源。豆漿除了可補充每日所需蛋白質外，也能取代部分動物性蛋白質，以較少的負擔達到營養均衡的目的。

其它像是含有胚芽、花生及芝麻等植物營養的糙米漿，或是有加豆漿、同時獲得健康食品認證的”高纖”燕麥奶，都是植物奶的好選擇之一。趙函穎呼籲在後疫情時代，因應飲食及行為改變，維持健康的方式也要隨之調整，只要掌握「少負擔飲食」觀念，每週一三五共三次(一週至少三次以上)，從原本的飲料、湯品改為豆漿或燕麥奶，就可以讓身體少負擔、營養更均衡。

更新時間 : 2022-07-17 17:04 GMT+08:00

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