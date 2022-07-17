柯文哲、賴香伶桃園景福宮參拜　稱民眾黨色「tiffany green」是融合藍綠

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長柯文哲16日上午前往桃園，在民眾黨桃園市長參選人賴香伶、議員參選人黃成峻等人陪同下到景福宮參香，柯文哲受訪時表示，雖然賴香伶選情落後，但知名度非一天可造成，還是要一步一腳印走入群眾。

媒體報導，為了幫桃園為市長參選人、市議員參選人拉抬聲勢，柯文哲在賴香伶和黃成峻等人陪同下，於上午8點從火車站騎Ubike往景福宮方向出發，並向沿途民眾打招呼，一行人到達景福宮後，受到主任委員簡征潭、基金會董事長蘇家明等人熱烈歡迎，柯文哲等人按古禮向主祀開漳聖王上香、獻花、獻財帛。

簡征潭也帶領柯文哲等人參觀景福宮各項文物、古蹟，並致贈景福宮文創商品。

參拜的同時，眼尖的柯文哲還發現景福宮服裝的顏色，與民眾黨色系相符合，柯稱這種顏色叫作「tiffany green」，在光譜上就是藍色、綠色混合，讓在座的廟方人有感而發，認為代表著「藍綠通吃」。

此外，柯文哲談及選舉時表示，民眾黨是新興政黨，雖然賴香伶民調落後，但知名度非一天可造成，還是要一步一腳印；畢竟政治還是要有人情世故，參選人如果從沒看過，不論電視上多有名，連結感還是難建立，還是要走入群眾。只要體力上可以，他該去的地方還是要去。

最後柯文哲與現場人員大合照，並以「Do your best」勉勵黃成峻等7位議員參選人努力衝刺、高票當選。

台北市長柯文哲與民眾黨桃園市長參選人賴香伶、市議員參選人前往景福宮參拜。（景福宮提供）