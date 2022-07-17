馬英九：歐盟認定核能是綠能　經濟部：有嚴格3大條件

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統馬英九出席民間能源會議時表示，歐盟認定核能為綠能，台灣不能繼續死守非核家園；經濟部回應，歐盟將核能納入永續分類標準，有嚴格前提條件，馬英九為國家前元首，言行動見觀瞻，話不能只講一半，造成誤解。

綜合報導，馬英九基金會及長風文教基金會16日舉辦2022民間能源會議，馬英九提到，歐盟27國認定核能為綠能，台灣若繼續忽視，一定會被淘汰，台灣不能繼續死守非核家園觀念，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。

他指出，蔡政府在台灣再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於電網脆弱、能源短缺、供電不穩。

馬英九還說，依據政府非核家園規劃，2025年再生能源佔比須達20%，然而經濟部估計只有15.27%。蔡總統非核家園的政策已跳票，2025年要達成再生能源20%都做不到，更遑論2050要達成淨零碳排。

經濟部說明，第一，歐盟將核能納入永續分類標準，有嚴格前提條件，其中包括需在2050年前找到高階核廢最終處置設施，正觸及台灣社會對核廢處理尚無共識的核心問題；其次，台灣目前仍在使用核電，僅是讓核電機組運轉至年限才除役；第三，核四去年底在公投遭民意否決。

經濟部指出，歐盟近期雖將核能納入永續分類，但內部意見仍高度分歧，馬英九沒說的是，核電要符合永續分類標準的條件非常嚴苛，包含需設置核廢料管理及核除役基金、需在2050年前找到高階核廢最終處置設施、需避免出口至第三國處置放射性廢棄物等。

經濟部表示，其中最困難的是，目前全球都還沒有實際投入運轉的高階核廢最終處置場，台灣地狹人稠又位處地震帶上，對有地質穩定等安全限制的核廢料永久處置場來說挑戰重重，加上核廢料處理需中央及地方合作，光是暫時性乾式貯存都遇到新北市政府反對，也凸顯核廢處理在台灣的高度困難。

經濟部進一步說明，核電被納入歐盟永續分類標準，僅代表符合條件的核能經濟活動可取得永續相關金融投資，但RE100倡議中的綠能是太陽光電、風力發電等再生能源，並不包括核能。

為讓產業滿足國際綠色供應鏈RE100的要求，經濟部認為，台灣能源轉型應以發展再生能源才是正當辦法，且過去馬英九堅持推動有安全疑慮的核四，過度偏重核能、輕視再生能源，若延續馬英九的能源規劃，將導致國內企業沒綠電可買，嚴重威脅半導體業等台灣產業生存。

經濟部表示，自2016年政府推動能源轉型、積極發展再生能源，至今年5月底再生能源累積裝置容量已達12.266GW，占全國總發電裝置容量約20.4%，再生能源發展已有大幅進展，未來也會繼續大力加速再生能源設置，讓國內產業更容易取得符合RE100標準的綠電。

經濟部強調，不要片面擷取歐盟永續分類標準、話只講一半來修飾過去錯誤方向，也呼籲馬英九共同支持能源轉型、推動真正符合國際RE100要求、能夠幫助國內產業邁向淨零的再生能源。