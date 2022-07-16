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資金缺口達8億！武漢高技術企業區搶手樓盤成「爛尾樓」 買房者傻眼停貸

截至16日，中國已有284個樓盤發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/16 20:49
（圖/綠地光谷星河繪官網）

（圖/綠地光谷星河繪官網）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）綠地光谷星河繪位在高新技術企業雲集的武漢光谷，據業主表示曾經半年內開盤9次全部售罄，如今這棟曾經搶手的樓盤竟淪為「爛尾樓」，令業主十分傻眼，不得不犧牲一切集體停貸。

綜合媒體報導，綠地光谷星河繪位在高新技術企業雲集的武漢光谷，因許多業主是碩博士學歷的高科技人才，被稱為「最高學歷樓盤」，看似相當有前景的樓盤卻因「違規劃轉預售帳戶資金」淪為「爛尾樓」，如今業主們集體停貸，並參與維權力拼復工。

根據中央社，該樓盤2400餘戶業主，1414人具有大學及以上學歷，占比近6成，其中碩士341人、博士41人。其中一名買主葉晴表示，當年這個樓盤非常受歡迎，半年內開盤9次全部售罄，她2020年12月以人民幣70萬元（約新台幣309萬元）首付購買一個房子，每月房貸要8000多元。

然而現在20棟樓中僅有幾棟封頂，葉晴的房子在20樓，還沒蓋到那一層。另一名在上海從事資訊科技工作的買家吳天說，該樓盤停工後，他曾多次請假到武漢維權，過程非常煎熬。

為了維護權益，這棟樓盤的業主已集體提出停貸告知書，當中指出自2020年12月該樓盤首次開盤，半年內預售回款達48億，但2021年8月起停工，直到2022年7月有7.25億元重點監管資金被開發商挪用，樓盤工程完成不足35%，現在樓盤建設資金缺口近8億元。

雖然停貸之後這些業主恐面臨不能高額消費、無法乘坐飛機、高鐵等，甚至孩子上學也會有影響，但業主說「我不可能對著空氣還30年房貸。我只能先跟我老婆離婚，把孩子放到我老婆名下，然後開始強制停貸。」

另一名感到傻眼的業主林峰則說，自己目前在中國排名前十大的房企工作，這次買到爛尾樓，他直言：「停貸是無奈之舉，房企人竟然買到爛尾樓，可笑又可氣。」

中央社指出，根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日，中國已有284個樓盤發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。
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