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高大成也拋問號！南投槍擊案疑涉嫌牛樟芝利益 被害者家屬：他只是槍手

李姓嫌犯擁有價值近百萬槍彈火力，對於失業三年的他而言，管道和金錢相當可疑。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/07/16 19:46
南投康建生技公司發生4死、1傷槍擊案，案發現場分為2處，距離約百公尺，犯嫌疑埋伏3、4小時鎖定狙殺被害人賴敏男。（圖/中央社）

南投康建生技公司發生4死、1傷槍擊案，案發現場分為2處，距離約百公尺，犯嫌疑埋伏3、4小時鎖定狙殺被害人賴敏男。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）南投4死槍擊案家屬今（16日）指出嚴重懷疑兇嫌作案是牛樟芝利益糾葛，供應槍枝給和公司有仇又失業的員工開槍行凶，法醫高大成也質疑凶嫌李鴻淵何以火力如此強大，此案實在不單純。

聯合報指出，在南投「康建生技」公司遭行刑式槍擊的被害賴家家屬今天表示「嚴重懷疑是牛樟芝利益糾葛，供應槍枝給和公司有仇又失業的員工開槍行凶」，且凶手針對性特別強，就是針對賴敏男，要求檢警追查背後龐大利益糾葛。

綜合媒體報導，李鴻淵失業三年，平常靠駕駛白牌車維生，收入並不穩定，他持槍以行刑方式槍決5名被害人，最終導致4死遭緝捕歸案後，強調只是為了報仇殺人。

此外，外界質疑，兇手已失業三年之久，面對檢警提問「槍械哪來的？」供詞反覆，不但瞎扯是撿到的，面對媒體還嗆聲「槍你給的，還幫我訓練，忘了嗎？」不過據媒體，李鴻淵在偵訊時意外透露「不能說啦，會害死朋友」，疑似槍彈來自友人。

對此，知名法醫高大成也認同此案件不單純，他指出警方從嫌犯背包，搜出三把改造槍枝、滅音管，還有179發子彈和三把手銬，光一把改造手槍約20萬，子彈一顆一千到二千元。價值近百萬槍彈，對於失業三年李姓嫌犯而言，管道和金錢相當可疑。

南投縣警局長黃永志回應，表示會針對槍擊命案歹徒作案動機和槍枝來源警方積極偵辦，家屬和民眾提供的線索，有會逐一調查釐清，還原真相。
南投槍擊案
高大成
康建生技

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更新時間 : 2022-07-16 20:12 GMT+08:00

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