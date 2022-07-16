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台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕

榮星花園游泳池7月16日至22日試營運期間游泳設施免費外，還有免費游泳體驗課程。永春活力館則是即日起至7月31日止，報名館內健身教練課程即享9折優惠。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/16 18:05
永春活力館的水療池、兒童池、蒸氣室等設施。（圖／體育局提供）

永春活力館的水療池、兒童池、蒸氣室等設施。（圖／體育局提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市又多了兩個好去處！分別是斥資千萬翻修的「榮星花園游泳池」和北市設置的首座樂齡綜合型運動空間「永春活力館」，兩館都於今（16日）盛大開幕，近期前往可享門票免費或教練課折扣優惠。

台北市政府體育局表示，榮星花園游泳池和永春活力館都在今天開幕，開幕期間有多項優惠，榮星花園游泳池7月16日至22日試營運期間游泳設施免費外，還有免費游泳體驗課程。永春活力館則是即日起至7月31日止，報名館內健身教練課程即享9折優惠。

體育局指出，榮星花園游泳池位於建國北路與五常街交叉口，室內游泳池25公尺擁有8水道，附設SPA水療池及蒸氣室、烤箱、冷熱水池、兒童池。未來將成為台北市重點推展鐵人三項運動的場館之一，後續2樓也將規劃重量訓練室及有氧教室，提供市民更多元的運動環境。

體育局補充，榮星花園游泳池試營運期間游泳設施免費，每時段限200人，還有免費游泳體驗課程，每人限報名1次，另加入榮星花園粉絲團按讚，出示畫面可再獲得游泳VIP券1張。

至於永春活力館則鄰近永春捷運站旁，除了提供水療池、兒童池、烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設施服務，亦引進全新運動器材提供在地居民創新型態的優質運動場域。體育局說，永春活力館主打「樂齡族群優良的運動環境空間及多元課程指導」，盼不同年齡層都能好好享受運動與健康。

台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕

台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕

台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕

榮星花園游泳池與SPA池。（圖／體育局提供）
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