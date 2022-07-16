台灣10縣市高溫警示•雙北7/16、7/17上看攝氏38度　氣象局呼籲民眾避免非必要戶外活動與勞動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天(7月16日) 16時54分發布高溫資訊（橙色）：西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明(17)日白天臺北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，請注意。

7/17 高溫區域

有效時間：2022/07/17 17:00:00

高溫區域：

【橙色燈號】38度以上

北臺灣：臺北市、新北市。

東臺灣：花蓮縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

北臺灣：基隆市。

東臺灣：宜蘭縣、臺東縣。

【黃色燈號】36度以上

北臺灣：桃園市、新竹縣、苗栗縣。

圖片來源: 報天氣 - 中央氣象局

7/16高溫區域：

【橙色燈號】38度以上：臺北市、新北市、花蓮縣

【橙色燈號】連續出現36度以上：基隆市、宜蘭縣、臺東縣

【黃色燈號】36度以上：桃園市、新竹縣、苗栗縣

氣象局呼籲民眾, 避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

中央氣象局今天（16日) 稍早發布北部及東部等10縣市高溫燈號資訊，台北市、新北市上看攝氏38度，氣象局另發布台中至高雄大雨特報。

氣象局說，西南風沉降影響，東南部地區已有焚風發生，今天中午前後台北市、新北市、台東縣地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、台中市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央社報導, 氣象局觀測，中午12時50分，新北市板橋37.1度，台北市37度。氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局也一度發布台中至高雄7縣市大雨特報，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有局部大雨，應注意雷擊及強陣風。