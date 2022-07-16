中國經濟成長因動態清零驟降 胡錫進指「若比照台灣可能死30萬人」惹議

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國經濟成長因堅持動態清零防疫政策而驟降0.4%，環球時報前總編輯胡錫進表示，儘管經濟蒙受了部分損失，但稱國中拯救了大量人口的生命健康，因比較台灣人口，若沒有清零將死30萬人。

根據中國宏觀經濟論壇發布分析與預測報告指出，預測2022年國內生產毛額（GDP）成長率為4.7%，這是中國自2020年第一季度爆發新冠疫情經濟出現28年來首次萎縮以來最低的增速，專家認為造成明顯經濟衰退的主因是疫情與嚴格的防疫手段。

根據亞洲自由電台，在中國經濟中心上海，4月至5月因疫情實施動態清零，造成許多企業關閉、外資出走，這波封控一直延伸至6月初，市場普遍預計上海經濟大幅放緩，不過根據官方數據，上海第二季負增長13.7%。

對此，中國官媒環球時報總編輯胡錫進出面辯護稱，若中國沒有使用動態封控，則可能造成和台灣一樣的狀況，比照台灣人口，中國將死30萬人。

聯合報指出，中國網友面對胡錫進的辯論感到不滿，紛紛指出「你們真的在乎人命？」也質疑「失業多少人，吃不上飯多少人，老胡，你知道嗎？」「那......下半年不挽救生命了嗎？」

面對抗議封控聲浪，中國仍採堅定立場。北京青年報微信公眾號《政知見》稱，文章否定了放鬆防疫政策的行為。就「防疫」和「經濟發展」的問題，文章也進行了詳細的分析，稱動態清零「可持續且必須堅持」。