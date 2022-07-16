台南日本姐妹市瘋台灣芒果 融入小學生點心增加對台南認識

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）台南姐妹市群馬縣水上町也愛上芒果了！今年總計自台灣訂購了750箱、約2500公斤的台南愛文芒果，不只在當地超市販售，小學也提供芒果杏仁豆腐當點心，讓孩童透過芒果更了解台南。

根據媒體報導，台南市的日本友誼市群馬縣水上町熱情響應台南芒果盛產季，台南市長黃偉哲表示，台南跟水上町不論在農業、觀光、教育方面交流都非常頻繁，現在因疫情無法實質交流，水上町則透過推廣台南農產品表達友好，也能讓當地民眾享用到美味芒果。

黃偉哲說，非常感謝台南的友誼市水上町每年訂購芒果，以實際行動展現對台南的支持。而這次水上町將愛文芒果融入當地新治小學的營養午餐點心，該校150名學生吃得非常開心，而在超市販售的芒果也廣受日本民眾歡迎。

不只如此，在學校教室裡，也掛著台南與日本位置的地圖，並以海報介紹台南市。水上町長鬼頭春二表示，盼透過這樣的方式，讓學生除了可以享用來自台南的美味農特產品，也能藉此認識台南與水上町的深厚情誼，促進雙方年輕世代的友好互動。

黃偉哲指出，明年台南與水上町將迎來締盟10周年，盼明年日本民眾能來台南觀光吃美食、品嘗大碗公的新鮮芒果冰。

根據聯合報報導，今年水上町持續採購台南生鮮愛文芒果，除接受民眾預先下單訂購，也在當地的3處人氣觀光景點舉辦銷售活動，台南愛文芒果細緻滑順的口感與香甜滋味，廣受當地消費者好評。

除了群馬縣，台灣農委會也主動提供芒果給日本笠間市6所學校作為營養午餐水果以作為宣傳，駐日代表謝長廷也到校園與學生共進午餐，約2500名師生得以嚐鮮。