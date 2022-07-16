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【7/16疫情報告】台灣新增25296例確診•包括25251本土及45境外移入　死亡個案增加72例

今日新增72例本土病例死亡個案為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/16 14:18
COVID-19疫情衝擊國內觀光旅遊產業，交通部悠遊國旅補助方案7/15正式上路，盼鼓勵國人出遊，提振國內觀光市場。圖為民眾午後搭乘渡船...

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【7/16疫情報告】台灣新增25296例確診•包括25251本土及45境外移入　死亡個案增加72例

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增25,296例COVID-19確定病例，分別為25,251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,251例本土病例，為11,553例男性、13,684例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,350例)，臺中市(3,217例)，高雄市(2,662例)，桃園市(2,661例)，臺北市(2,358例)，臺南市(1,906例)，彰化縣(1,249例)，屏東縣(893例)，苗栗縣(711例)，雲林縣(708例)，新竹縣(658例)，宜蘭縣(627例)，嘉義縣(508例)，新竹市(499例)，南投縣(453例)，花蓮縣(425例)，基隆市(400例)，嘉義市(317例)，臺東縣(300例)，金門縣(168例)，澎湖縣(157例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增72例本土病例死亡個案，為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日，詳如附件。

7月16日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為31例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)，越南(2例)，印度、新加坡及澳大利亞(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至7月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計424萬0466例確診，分別為16,190例境外移入、4,224,222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,103例COVID-19死亡病例，其中8,088例本土，個案居住縣市分布為新北市1,855例、臺北市976例、臺中市781例、高雄市737例、桃園市618例、臺南市590例、彰化縣457例、屏東縣333例、雲林縣233例、南投縣223例、基隆市193例、宜蘭縣165例、苗栗縣164例、嘉義縣159例、花蓮縣139例、嘉義市129例、新竹縣128例、臺東縣106例、新竹市78例、澎湖縣13例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

【最新疫情】台灣7/16新增25296例確診•包括25251本土及45境外移入　死亡個案增加72例

台灣行政院宣布：薛瑞元接衛福部長•王必勝任次長兼防疫指揮官　張上淳任首席顧問
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本土
7月16日
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更新時間 : 2022-07-16 15:21 GMT+08:00

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