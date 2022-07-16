【邁入第8年】東台灣「月光．海音樂會」首次售票入場　人潮不減•吸引逾3000遊客

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）東海岸由東管處舉辦的「月光．海音樂會」昨晚首次售票入場，人潮不減，吸引逾3000名遊客，東管處長林維玲說，活動已成功建立品牌。

在東海岸由東管處舉辦的「月光．海音樂會」15日晚間首次以售票方式入場，仍吸引逾3000名遊客到場，歌手潘越雲（圖）壓軸演出，現場演唱多首膾炙人口歌曲。（東管處提供）中央社

圖/【Nga'ayho】你好，東海岸

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，每年夏天在東海岸都歷園區舉辦的「月光．海音樂會」，今年邁入第8年。

15日晚間是今年暑假第2場，東管處首次嘗試售票入場，讓東管處相當意外，和14日晚上免費入場人潮幾乎相同，吸引逾3000名遊客。

林維玲今天上午在臉書貼文說，15日「月光．海音樂會」售票場「島影浪花」順利落幕，全場3200多名觀眾將都歷園區塞得滿滿的。很難相信在東海岸這麼偏遠地方，有這麼多人願意開車、騎車、搭火車或搭飛機，甚包車等方式，花6、7小時專程前來。

她說，現場這麼多熱愛月光海、肯定月光海的朋友，小至3、4歲，大至70、80歲，在皎潔月光下，面對波光粼粼的大海，隨著音樂歌聲一起搖擺哼唱，度過美麗夜晚，讓人感到無比幸福。

林維玲表示，這次是音樂會首度推出售票場次，人潮仍然不減，可見音樂會已建立品牌，鐵粉們來自四面八方，甚至有許多遊客許下此生必定要來的願望。

昨晚售票場以「島影浪花」為主題，由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊開場，以沙啞略帶厭世嗓音，重複旋律，讓年輕世代唱出屬於自己的歌；最終壓軸由金嗓歌姬潘越雲唱出多首膾炙人口歌曲「我是不是你最深愛的人」「是否」「天天天藍」及「純情青春夢」等，讓現場觀眾聽得如癡如醉，紛紛跟著一起同唱。

圖/【Nga'ayho】你好，東海岸