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【2022台北市長選舉】民進黨參選人陳時中團隊已漸成形　蔣萬安：時間到就會公布人選

➤陳時中競選台北市長團隊逐漸成形，除立委林楚茵、莊瑞雄出任競選發言人，吳思瑤也擔任競選團隊總幹事，林昶佐、何志偉、高嘉瑜3名立委出任競選總部副主任委員兼分區總督導。➤民進黨中執會13日通過徵召陳時中參選台北市長，陳時中14日告別行政院內閣團隊，遞出辭呈。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/16 12:16
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）10日到南港展覽館參觀台北寵物用品展，並與參展民眾的愛犬互動。中央社

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）10日到南港展覽館參觀台北寵物用品展，並與參展民眾的愛犬互動。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤今天（16日) 表示，陳時中邀請立委管碧玲出任競選總部政策小組總召集人，統籌召集研擬各項政策，並設中央及議會政策2平台。

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民進黨要徵召衛福部長陳時中（前左3）參選台北市長，遭藍營批「落跑指揮官」。對此，陳時中11日表示，從事職務沒有任期，並無落跑問題。中央社

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受到日本前首相安倍晉三遇刺身亡影響，國民黨台北市長參選人蔣萬安10日到南港展覽館參觀台北寵物用品展，前來戒護的警力明顯增加。中央社

吳思瑤在社群網站臉書貼文，期待這是一場具優質政策論述首都市長選舉，立法委員管碧玲出任競選總部政策小組總召集人，統籌召集各項政策研擬，並設立兩大平台，分別為中央政策平台、議會政策平台，雙平台要強化中央與地方的合作共好。

吳思瑤說，中央政策平台部門邀請不分區立委，分別為吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究協力工作，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度市政規劃。

她指出，議會政策平台邀請黨籍市議員參與，在地議員最了解地方需求，競選總部邀請資深議員周威佑擔任平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣政見。

民進黨中執會13日通過徵召陳時中參選台北市長，陳時中14日告別行政院內閣團隊，遞出辭呈。陳時中競選台北市長團隊逐漸成形，除立委林楚茵、莊瑞雄出任競選發言人，吳思瑤也擔任競選團隊總幹事，林昶佐、何志偉、高嘉瑜3名立委出任競選總部副主任委員兼分區總督導。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）

台北市長選戰，民進黨參選人陳時中團隊已漸成形，國民黨參選人蔣萬安今天說，與黨內同志、立委夥伴、議員或參選人都有合作默契，時間到了就會公布競選團隊人事。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席「台北市南港區區長盃足壘球賽」開幕，接受媒體聯訪時被問及競選團隊人事，傳出蔣萬安有意找同黨立委林奕華當競選總幹事。

蔣萬安表示，不管黨內同志、立委夥伴、議員或議員參選人都給團隊很多協助，合作默契都很好，人事部分會按照既有步調公布。媒體追問具體時間點，蔣萬安回「非常快」，適當時機一到就會公布說明。

媒體問，如何看待王必勝接任疫情指揮中心指揮官一事，蔣萬安批評，台灣疫情確診數與死亡數在世界排名都很前面，但原指揮官陳時中離開崗位參選，表示民進黨心裡只在乎選舉。

此外，媒體問有望參選的北市副市長黃珊珊該何時請辭，蔣萬安笑回，這問題已經答過好幾遍，「我快變黃副發言人了」，重申是否辭職是黃珊珊個人決定，外界在意的是不希望用行政資源選舉。
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台北市長選舉
2022

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