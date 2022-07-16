〈時評〉台灣國安基金護盤初見成效 穩定投資人信心有助內需

美國6月通膨爆表，消費者物價指數高達9.1％，創40年新高，連拜登總統也表示難以接受，經濟困境可以想見，國際金融環境動盪不安。國安基金11日原宣布暫不護盤，但僅隔1日即決定出手救股市，任務艱巨可以想見，政府關切經濟穩定，值得肯定。

這次是國安基金第8次出手護盤，過去7次都是在萬點以下出手的。最近一次，也是第七次護盤，時間是2020年3月新冠疫情初始，當時護盤207天，投入股市不到8億元，卻帶領股市上漲49％，投資報酬率達3成，績效卓著，備受投資人肯定。

本（7）月12日台股收盤13950.63點大關，失守萬四，從今年最高點18619點下跌，重挫逾25％。財政部坦承是因為綜合評估國內外政經情勢，考慮美國通膨嚴重，經濟不穩定，國際貨幣基金（IMF）下調經濟成長率等利空因素，才做出護盤決定。

在做出護盤決策之前，相關官員曾經諮詢金管會，以及股市專家學者意見。金管會認為，股市雖然重挫，但是量能仍在可以接受範圍，投資人並未不理性賣股，股市專家的意見相當分歧，有人認為外資今年初以來，已經大賣超台股逾一兆元新台幣，此時護盤只是給外資出貨的機會而已。

也有人認為，股市尚未跌破10年缐，也就是1萬1點，跌幅不夠大，此時護盤正當性不足。國安基金原認為國內經濟基本面仍然良好，但是台灣經濟體較小，容易受到國際經濟金融環境衝擊大，考量台股跌幅已較鄰近國家高出許多，成交量値都在萎縮，且內需經濟因為疫情關係，受到嚴重打擊，與其讓股市繼續重挫，不如早點出手，穩定經濟及股市，才做出護盤決定。

以國安基金過去進場護盤7次的成績分析，績效應值得肯定。第一次是2000年3月15曰，首次政黨輪替，中國強硬警告台灣，造成股市動盪，當時護盤投入524億元，投入後一個月，台股漲勢11.3％。第二次是同年10月2日，網路泡沫化、國際油價大漲、核四停建，投入資金1200億元，台股下跌7.9％。

第三次2004年5月16日，319槍擊案，投入資金約16億餘元，台股漲幅6.6％。第四次是2008年9月19日，金融海嘯，投入資金約6百億元，台股下跌12.30％。第五次是2011年12月20日，台灣總統大選前夕、歐債危機延燒，投入資金約420億元，台股上漲9.01％。第六次是2015年8月25日，中國經濟下滑，導致全球股災，投入資金約196億餘元，台股上漲10.2%。

這次護盤股市投資人的看法，認為應該還是以半導體產業為主，尤其是護國神山台積電，更是重中之重，也成為台股維持1萬4千點的中流砥柱，而台積電第二季繳出的成績單也相當亮眼，毛利率、獲利、EPS同創新高。公司方面更預言第三季毛利率將挑戰60%高標，並上調今年美元估值，由原先可望超標24％至29％，上修至成長34至36％。

市場預期明年半導體庫存修正可能要數季，但是台積電仍然會維持領先與持續成長，未來幾年高效運算（HPC）、資料中心、汽車電子、AI，都將成為業務主流，未來年複合成長率將維持15％至20％，成績斐然，預期仍將持續帶領半導體產業，成為趨動台灣經濟成長的領頭羊，預料也將是這次國安基金護盤的重點標的，值得投資人注意。

國安基金這次護盤的困難度，預料將遠勝於歷次，最大的原因是這次國際經濟不景氣，摻雜著太多複雜的因素，包括烏俄戰爭、新冠疫情、產業斷鏈、原物料及糧食大漲等各種複雜的因素，即使台灣維持良好的經濟基本面，但是外在環境的衝擊，仍然不易克服抵擋。

以半導體為例，全世界的半導體股全面下挫，包括輝達、超微、英特爾、高通，幾乎每家都從高點跌掉4、5成之多，美光在6月30日率先公布，記憶體跌2成，但是股價已有止跌回穩現象，股價從原來的53.65美元，反彈至59.35美元，大約有一成的漲幅。台積電ADR受到國際景氣連累，也大跌一波，近2成多，可見景氣之影響，已是國際性的問題，國安基金要對抗國際因素，並不容易。

從國安基金近三日護盤的成績看，大盤急漲6百點，收復5日缐後，穩定朝向月線前進，市場信心逐漸恢復，出現底部翻揚訊號，有機會突破月線，但是萬五大關要想突破並不容易，最大的問題還是國際市場因素仍然存在，短期間隨時可能對台股造成衝擊或壓力。

不論如何，國安基金已對台股發揮穩定軍心的效果，投資人至少可以安心選股，穩定市場秩序，不至因為信心潰散，造成崩盤，預料股市將逐漸回穩，有利經濟發展，投資人可以慢慢擇優佈署績優股，長期投資。