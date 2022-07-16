北市基隆路世貿人行天橋•功成身退拆除　網美拍照取景將成絕響

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）北市新工處表示，位於信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋將退役，15日起利用連續2個週末晚間至週日凌晨分批拆除，攝影愛好者聚集於此的光景將成絕響。

台北市信義基隆路口天橋15日晚間開始拆除作業，施工人員先從樓梯部分開始拆除。中央社

位於台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋, 16日凌晨持續進行拆除工程，施工人員將其中一段樓梯拆除，用吊車將樓梯吊起。中央社

北市工務局新建工程處工務科長蕭志龍指出，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車的民眾，通行天橋時使用樓梯並不方便，且天橋樓梯及橋柱除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角引發交通意外。

蕭志龍表示，全國致力提高行人通行空間之安全性與舒適性，北市也定期對既有的人行天橋評估存廢，如今世貿人行天橋周邊道路已建置完善交通設施，足以保障行人通行安全，經提報核定後辦理拆除。

新工處表示，天橋拆除作業將於15日起，利用連續2個週末晚間至週日凌晨，分批拆除天橋樓梯及主梁結構物，施工期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，世貿人行天橋拆除工程將分3個晚上進行，15日拆除樓梯、16日拆除基隆路主梁、23日拆除信義路主梁，施工時間為晚間11時至隔日上午6時。

世貿人行天橋因可清晰看到台北101大樓，天氣好或跨年煙火秀時，常有攝影愛好者在此取景。

位於台北市信義區信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋將退役，市府新工處7月12日上午將天橋封閉，預計15日起利用連續2個週末晚間至週日凌晨分批拆除。圖為民眾12日下午從天橋下走過行人穿越道。中央社