美國宣布拜登上台後第5度對台軍售•總額1.08億美元支援台灣軍備技術　總統府：感謝美落實安全承諾

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國防安全合作署當地時間15日宣布新一波對台軍售，包括非機密備件與維修零件以及坦克與戰車組裝在內的技術支援，估計總額為1.08億美元。這是美國總統拜登上台後第5度對台軍售。

我外交部今天清晨表示，已接到美國政府的正式通知，將對台灣出售價值1.08億美元的戰兵車材，內容包括台灣坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等。

我國防部清晨5點多發布新聞稿指出，美國政府在美東時間15日就「陸軍車、兵及戰材零附件」總額1億800萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

此外，總統府誠摯感謝美國今年第四度宣布對台軍售 (拜登上台後第5度對台軍售) ，台灣會持續展現自我防衛決心，與民主夥伴攜手，為全球及區域和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

美國國防安全合作署（DSCA）15日發布聲明指出，美國國務院已同意批准向駐美代表處銷售一籃子承包商技術支援與相關技術設備，總額達1.08億美元。DSCA已知會國會這項軍售。

聲明指出，這次軍售台灣的項目包括非機密備件與維修零件，以及坦克與戰車組裝；後勤技術支援；美國政府與承包商代表技術與後勤支援；以及其他後勤與計畫支持。

這是拜登去年1月上任以來，第5度對台軍售，也是今年第4度軍售案。

中央社引述DSCA指出，此次軍售將有助於維持台灣的車輛、小型武器、戰鬥武器系統與後勤支持物品，增強因應當前與未來威脅的能力，維持軍事能力目標，同時進一步增強與美國和其他盟國的互可操作性。接收方將能毫不費力地將這些設備與支援納入軍隊中。

新聞稿指出，這項軍售基於台灣關係法，支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

外交部回應

外交部清晨發布新聞稿指出，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府上任一年半以來第5度對台軍售，也是今年第4度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升自我防衛能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有高度自我防衛的決心，政府也持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

國防部回應

針對美國政府宣布總額1.08億美元的「陸軍車、兵及戰材零附件」對台軍售案，國防部今天表達感謝，並強調面對中共軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，美方此次軍售有助維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部表示，面對中共不斷擴大軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，此次美方同意供售之車、兵及戰材零附件品項，有助於維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。

總統府回應

關於美國政府於美東時間7月15日宣布，將就「陸軍車、兵及戰材零附件」，總額1億800萬美元的軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵 Chang Tun-Han今（16）日表示，對於美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾，總統府再次表達誠摯感謝。



張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第五次，也是本年度第四次宣布對台軍售。該項軍售案內容包括坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等，不僅有助於維持陸軍車輛裝備妥善及落實戰備演訓任務，並有效提升國軍自我防衛能力。



張惇涵表示，台灣會持續展現自我防衛決心、強化自我防衛能力，捍衛國家安全與國人自由民主的生活方式。台灣也會與全球民主夥伴攜手合作，為全球及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。