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台灣鴻海未申請投資中國紫光　經部：最高可開罰2500萬

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 19:55
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4598025" target="_blank">鴻海</a>在未獲得政府核准之下，轉投資中國紫光集團案確定將開罰。

鴻海在未獲得政府核准之下，轉投資中國紫光集團案確定將開罰。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）鴻海在未獲得政府核准之下，轉投資中國紫光集團案確定將開罰；經濟部表示，經查鴻海已有「投資事實在前、送審行為在後」狀況，依據兩岸人民關係條例，最高可開罰新台幣2500萬元，至於具體裁罰金額將視鴻海遞件申請內容判斷。

中央社報導，鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

路透社引述消息人士報導，鴻海集團未經事先申請即投資紫光集團，因投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以最高新台幣2500萬元的罰金。

經濟部投審會13日表示，一旦赴中國投資事業個案累計金額達5000萬美元，或涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，須事先取得審查核准。

經濟部官員證實，鴻海已於14日公告完成交割，確已有「投資事實在前」的情形，因此據投審會規定，在鴻海後續提出申請並獲核准前，須先行改正，改正做法有兩種，一為繳罰鍰，二為恢復交易。

官員坦言，鴻海轉投資紫光案要恢復交易的機率比較低，因此後續會處以罰鍰，將根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條、第86條條文，可開罰金額為5萬元至2500萬元。

官員說明，因鴻海14日已告知將向經濟部遞交申請，後續具體裁罰金額，還要再檢視申請內容的投資規模、具體項目，以及有無過失等條件來綜合審酌，並確認裁罰。

官員表示，在鴻海繳完罰鍰後，仍得循原有程序交投審會進行審核，若涉及列管項目，就要交經濟部關鍵技術小組審查，最後再由投審會准駁，若核准，投資案就如預期進行，但若被駁回，鴻海仍須恢復交易。

更新時間 : 2022-07-15 21:14 GMT+08:00

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