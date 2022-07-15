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嬰幼兒COVID-19疫苗7/21起開打　醫：接種後若持續躁動、發燒等 應盡速就醫

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 18:24
嬰幼兒COVID-19疫苗將開打，高雄市醫師公會秘書 長王志祿（左）提醒，若小朋友接種後有持續躁動或 哭鬧、嗜睡、食慾不振、發燒超過4...

王志祿說明嬰幼兒接種COVID-19疫苗注意事項

嬰幼兒COVID-19疫苗將開打，高雄市醫師公會秘書 長王志祿（左）提醒，若小朋友接種後有持續躁動或 哭鬧、嗜睡、食慾不振、發燒超過4... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）嬰幼兒COVID-19疫苗將於下週四起陸續開打，醫師提醒，若小朋友接種後有持續躁動或哭鬧、嗜睡、食慾不振、發燒超過48小時、注射部位紅斑及腫脹等情況，務必盡速就醫，並告知疫苗接種史。

高雄市醫師公會祕書長王志祿今出席高雄COVID-19防疫會議時說明嬰幼兒接種COVID-19疫苗須注意事項。

王志祿說，雖然兒童染疫病例好像較成人少、症狀好像也較輕微，但其實從高雄今天確診病例來看，0到4歲幼童就占6%，而且每一個0到4歲個案都是「重量級」病例，不僅需要花心力照顧，也容易造成家庭群聚感染，此外，兒童染疫也有中重症或MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）的風險。他提醒，「反正小朋友都是輕症，趕快得一得」的觀念是誤會。

王志祿說，預防兒童、幼兒中重症最好的方法就是打疫苗，研究發現疫苗可降低7到9成的重症，接種等2劑疫苗可預防8到9成的MIS-C，接種疫苗利大於弊。

王志祿提醒，如果孩子接種後持續躁動、哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒超過48小時、注射部位紅斑及腫脹，或是接種後28天內有心悸、運動耐受不良、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、呼吸急促、暈厥等情況，務必盡速就醫，並告知疫苗接種史。
嬰幼兒
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更新時間 : 2022-07-15 19:34 GMT+08:00

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