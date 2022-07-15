中華電信、台灣微軟、台灣世界展望會 攜手幫助蘭嶼邁向數位之島

位於台灣東南方太平洋海域，距本島最近約41海浬的蘭嶼， 是台灣世界展望會投注近50年長期關懷陪伴的地區。自1973年 開始，展望會透過兒童資助計畫幫助蘭嶼弱勢家庭孩子順利上學、 培力自信、補充教育資源， 並透過生涯培力方案協助這些家庭有機會提升收入、補貼家用。 但近兩年受嚴峻的疫情影響， 學子在遠距或數位學習上的需求大大激增， 導致原本在蘭嶼弱勢家庭孩子在教育及學習上面臨更大挑戰。 根據台灣世界展望會統計，在所服務的161戶弱勢家庭中， 超過三成家中網路非常不穩定， 更有一半家庭根本沒有電腦等數位設備， 社區又缺乏合適師資或人員輔導孩子建立數位學習的觀念及習慣， 導致蘭嶼弱勢家庭孩子難以接軌最新的學習趨勢， 深陷越來越不易翻身的貧窮循環。

為幫助蘭嶼弱勢家庭孩子更有機會接軌最新學習趨勢及想有充足數位 學習資源，台灣世界展望會攜手愛心企業台灣微軟與中華電信， 合力為蘭嶼弱勢家庭孩子規劃三年「數位培力養成計畫」， 更於今日（7/15）共同舉辦「數位之島夢想啟動」聯合記者會， 目標是透過據點式的關懷培力， 第一年建構擁有穩定網路環境及充足數位設備的兩處數位學習教室， 第二年提升數位培力的師資及教材資源， 第三年則在前兩年打下的基礎上配合孩子的需要延伸更多的數位學習 課程，逐步幫助蘭嶼邁向數位之島， 更藉此幫助蘭嶼的弱勢家庭孩子接軌最新的學習趨勢， 有能力跨越重重阻礙，不只打破貧窮循環， 也更有機會達成自己的目標與夢想。

台灣世界展望會會長李紹齡在記者會中表示， 世界展望會在蘭嶼耕耘了近50年， 長期陪伴蘭嶼弱勢家庭的孩子成長與茁壯。但這兩年的疫情， 讓學習發生了很大的變化， 數位學習成了現今學生必須接軌的觀念及趨勢。「但我們常常看見， 蘭嶼的孩子蹲在戶外的網路熱點接網路，更多是為了打手遊， 而不是接軌數位學習。」李紹齡表示， 台灣世界展望會看到蘭嶼需要更穩定的網路及合適師資， 引導孩子正確使用網路課程及資源，「 感謝愛心企業台灣微軟及中華電信， 與展望會一同投入蘭嶼弱勢家庭孩子的扶助與發展， 非常期待這三年的計畫不只弭平數位環境與資源的城鄉落差， 更多是看見弱勢孩子越來越積極投入學習、超越自己， 切實帶來生命的轉變。」

今日台灣微軟總經理卞志祥與台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立 成一同出席支持數位之島的啟動。施立成表示， 台灣微軟30餘年來投注大量心力與非營利組織合作， 不僅協助組織提升行政效率及優化服務品質， 更為有需要的族群提供資訊科學、數位技能等優質學習機會。「 很榮幸能與中華電信及台灣世界展望會共同推動蘭嶼在地的數位培力 養成計畫，期望透過中華電信的先進設備、 世界展望會專業的社區服務，和台灣微軟的數位賦能， 除了提升弱勢家庭孩子學習品質， 更有機會培育出適應數位經濟時代的實用人才， 幫助台灣走向全世界。」

中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義則表示， 中華電信身為台灣電信服務的領導者， 多年來攜手中華電信基金會不斷運用核心技術、資源、能力與特色， 協助解決社會問題，用科技力協助偏鄉與弱勢族群邁向數位時代， 集團秉持的是「科技為善Tech4Good」理念， 希望用科技力賦能偏鄉、弱勢民眾，帶來翻轉人生、改善生活、 全齡學習、掌握商機的各種可能，真正落實「縮短數位落差、 創造數位機會」，而透過與志同道合夥伴的合作， 讓科技為善的理念可以開啟善的循環，讓中華電信創新的「 科技為善Tech4Good數位賦能生態系」 可以因為有心企業的跨界合作，開啟正面循環、 生生不息的社會影響力。

中華電信與中華電信基金會這次偕同台灣微軟與台灣世界展望會， 於蘭嶼建置2處兒少服務據點，同時優化硬體設施、 寬頻網路及提供數位課程，蘭嶼與台灣本島間因沒有地下海纜， 需藉由微波進行通訊， 因此特別於本次合作案額外擴充蘭嶼與台東間的微波頻寬， 期盼以優質網路取代馬路，讓數位寬頻網路建設深入偏鄉社區， 不僅提升偏鄉社區數位能力、拓展科技視野， 並協助開發偏鄉學子職涯潛能與專業。

台灣世界展望會長期關顧弱勢兒童就學權利， 除提供助學金幫助孩子順利上學，也關注孩子的其他需求， 規劃各項方案活動，或連結社會愛心資源，幫助弱勢兒童建立自信、 發展潛能、提升教育資源、接軌最新學習趨勢，更倡議兒童保護， 培力弱勢家庭生計、強化主要照顧者的教養知能等， 關顧弱勢孩子發展的各方各面。展望會邀請各界民眾捐款支持「投資 豐盛生命」計畫，為更多弱勢孩子提供更為全面的發展機會， 創造更多生命轉變的可能。