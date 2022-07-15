中華電信e化帳單「e統天下所向無敵」抽獎活動開跑

炎炎夏季來臨，還在為繳交帳單忙碌奔波嗎？ 中華電信響應ESG企業環保提升能源使用效率， 持續推動e化帳單服務， 讓您在家可以輕鬆掌握帳單資訊及線上繳交費用！即日起至111/ 8/31止，無論新、舊消費性客戶，凡使用中華電信電子帳單、 簡訊帳單或轉帳代繳扣款結果以無紙化通知等e化帳單服務， 即享有「中華電信e化帳單 e統天下所向無敵」抽獎活動資格!使用中華電信e化帳單服務， 不僅可以永續保護環境，還有機會抽中Apple MacBook Air、iPhone SE 256G、Dyson空氣清淨機及Hami Point點數等超過一萬多項豐富好禮！

中華電信前一波e化帳單抽獎活動在111/6/ 30公布八千多名中獎名單，緊接著在111/7/15~8/31 強勢推出第二波抽獎活動，每一位e化帳單的客戶都有機會抽中「 好友回饋獎」，中獎名額超過一萬名；此外， 活動期間內新申辦電子帳單或簡訊帳單客戶， 每一號設備可再加碼抽15名的「新客加碼獎」，申辦設備數越多， 中獎機會愈大！現在就揪好友一起參加「中華電信e化帳單 e統天下所向無敵」抽獎活動。

中華電信響應ESG企業環保，以「綠化低碳、數位賦能、 誠信透明」的願景，來實踐「智慧生活的領導者、 數位經濟的賦能者」服務理念，藉由節能減碳、提升能源效率、 循環經濟與提倡永續等作為，響應全球低碳轉型， 善盡環境保護責任。中華電信e化帳單，不僅淨零排碳減紙做環保， 方便客戶24小時管理帳戶， 帳單資訊經系統驗證客戶身分方可開啟，客戶資料安全不外洩。 辦理轉帳代繳的客戶，中華電信會主動將金融機構/ 中華郵政扣款之結果，以簡訊/語音通知， 省去客戶忘記繳費的煩惱。

申辦電子帳單、簡訊帳單及轉帳代繳詳情可至中華電信官網/ 我的服務中心或下載中華電信APP，資訊取得方便又即時。 客戶也可以市話撥打123或手機直撥800客服專線， 或至中華電信門市申辦，我們將竭誠為您服務。

註：本抽獎活動預定於2022年9月中旬抽獎，9月30日前在活動 網頁公布中獎名單。