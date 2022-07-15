新北推動防災教育輔導卓越有功 21校獲獎冠全國

新北市榮獲「第10屆防災校園大會師全國選拔賽」 縣市組「輔導卓越獎」，新北市學校共獲1件推廣貢獻獎、2件績優 獎、5件優選獎、4件佳作獎、9件入選獎，推薦21校參賽全數獲 獎，得獎數為全國最高，新北市防災教育表現亮眼深耕有成， 涵育全市師生防災素養，構築友善安全校園。

教育局長張明文表示，為建構全市校園安全環境，自2011年起每年 鼓勵學校申請教育部防災校園建置計畫，更於2011年加速排定輔導 80校， 在防災教育輔導團和專家學者齊心且紮實的協助各校推動校園防災工 作下，此次評選榮獲縣市組「輔導卓越獎」，成效卓著，備受肯定。 營運多年的進階學校鳳鳴國小， 將現有的各項防災課程和設備資源整合，規劃適合低、中、 高年級的防災遊學課程套餐，推廣具故事性、 連貫性的防災遊學課程，讓各校能夠體驗與學習不同防災課程， 獲得「推廣貢獻獎」，實至名歸。

榮獲基礎建置績優獎的明志國中，以「防災融入跨領域， 創客學防災」為推展核心理念。校長戴春成表示，校內規劃7-9年 級系統性的防災跨領域課程與活動，例如CPR融入健康與體育領域 、 學生於表演藝術課模擬災害情境的演出及生活科技與地球科學結合實 作創客，帶領學生製作地震儀，今年九年級畢業生朱定宇同學表示， 因為地球極端氣候導致地震頻繁發生， 透過地震儀的製作與觀測更能實際了解地震搖動的方式， 動手做好玩又有趣，還能學到很多防災知識。校內亦建置「 校園防災教育走廊」，設計多元豐富的防災知能， 讓防災更貼近於學生生活，學校同時獲得新北市2021年素養導向防 災教學設計優等獎。平時的防災宣導及演練，結合幼兒園及補校， 全校一起來。

同樣獲得績優獎的深坑國小，長期致力推動戶外教育， 校長郭雄軍表示，孩子從校園的生態觀察和食農體驗， 延伸到社區走讀深坑老街的人文特色，探索在地的古道和古厝。 學務主任吳玉瑩表示，藉由這次防災校園建置計畫， 讓校內師生深思如何結合在地特色，將防災教育融入戶外教育課程， 例如讓師生騎著自行車沿著景美溪， 來認識周邊地理環境與人文發展，同時學會隨時檢視校園環境， 讓學生在不同場域中都能安心學習，建立防患未然的重要觀念， 以在地創新防災課程，深化親師生知能。

教育局表示，為實踐第11項永續城市及第13項氣候行動的「 聯合國永續發展目標(SDGs)」，2022年將完成「 全市公立學校皆為防災校園」， 未來也將持續輔導學校推動校園防災工作，扎根校園防災意識， 同時也鼓勵更多學校成為防災進階校園，以校園為核心， 將防災觀念從校園擴散出去，學校社區共作，以課程化、 生活化落實防災校園「共好、互助、安全」的精神。

照片由新北市政府教育局提供

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