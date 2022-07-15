全聯併購大潤發 公平會祭7大負擔把關

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）全聯併購大潤發一案取得進展，公平會今（15）宣布，委員會於3日決議不禁止結合，但附加7大負擔，包含不得任意調漲價格、三年內不得對供貨廠商收取商品上架費及新點贊助費等，以確保結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

公平會今日於官網發布新聞稿指出，企業結合對於提升經營績效、資源共享及競爭力十分重要，但大型企業結合亦可能產生對市場競爭的不利影響或疑慮，因此審慎把關。

公平會考量全聯與大潤發2大事業的結合，對民生消費、供貨商及其他流通同業影響重大，公平會受理後進行嚴謹的審查程序，並邀集上游供貨商所屬相關公協會、零售通路同業、學者專家及消費者保護主管機關充分討論，以廣納各界意見。

公平會指出，全聯認為本結合案有提升營運效率、增加商品的調度效率、減少店面缺貨率，及提升客戶滿意度的規模經濟及範疇經濟綜效，且將對大潤發既有店面進行改裝、更新設備及提升賣場整體環境，創造更好的消費體驗，以及多項確保結合促進整體經濟利益的承諾。

關於2大事業結合後會是否導致讓市場過度集中，引發調漲價格、導致消費者荷包縮水、讓相對弱勢的供貨商在交易上處於更不利地位，甚至有不當新增或提高各種附加費用的問題，公平會表示，本案雖然未禁止結合，但經過審慎評估後，為確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益，提出7大負擔。

其一，業者應確實履行主動提出的承諾，不得任意調漲價格。但非因參與結合事業的原因，例如，供貨商本身成本結構改變的漲價等，不在此限；第二，結合實施的次日起3年內，維持全國各門市價格一致為原則的全國訂價政策，並針對各地區競爭情形得再調低價格；其三，結合實施的次日起，對於個別供貨商所取得的附加費用，不得任意提高。但基於新增服務所衍生的附加費用項目，不在此限。

其四，結合實施的次日起3年內，全聯對於其供貨廠商不收取商品上架費、新點贊助費；其五，結合實施的次日起3年內，對於年度供銷制度的變更及交易條件的修正，不能更為不利。若有新增服務所衍生的附加費用項目，應由供貨廠商選擇及決定是否使用該服務，且須事先取得同意；其六，結合實施的次日起，刪除供銷合約中有關最惠客戶相關約定條款及執行方式的約定；第七，結合實施起3年內，在每年12月31日前，提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告送交公平會備查。