Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.60%　上市股票總市值達45.41兆元

By 台灣英文新聞
2022/07/15 17:10

根據臺灣證券交易所統計，2022年7月15日發行量加權股價指數收盤為14,550.62點，較上週(2022年7月8日)的14,464.53點上漲86.09點，漲幅約為0.60%，台灣50指數收盤為11,255.36點，較上週的11,057.53點上漲197.83點，漲幅約為1.79%，寶島股價指數收盤為16,554.96點，較上週的16,456.86點上漲98.10點，漲幅約為0.60%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲3.72%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌7.56%為最大，未含金融類指數上漲152.17點，漲幅約為1.23%，未含電子類指數下跌444.16點，跌幅約為2.55%，未含金融電子類指數下跌285.63點，跌幅約為1.96%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆445.66億元，全體上市股票成交金額為9,747.17億元，股票成交量週轉率為2.05%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,014.79億元，占全體上市股票交易金額30.93%

第二名，航運類1,179.14億元，占全體上市股票交易金額12.10%

第三名，電子零組件類994.29億元，占全體上市股票交易金額10.20%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，汽車類10.48%

第二名，航運類6.37%

第三名，通信網路類5.12%

累計今年年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為35兆2,626.69億元，市場日平均成交金額為2,754.90億元，股票成交量週轉率為65.76%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

2022年7月15日全體上市公司市場總值為新台幣45兆4,087.26億元，較上週(2022年7月8日)市值45兆1,337.45億元增加2,749.81億元，增幅約為0.61﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2022-07-15 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告　175台灣人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告　175台灣人及企業聯名追悼安倍晉三
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜
微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜
快訊！中台灣南投草屯發生行刑式槍決案4死1傷　警方全力偵辦中
快訊！中台灣南投草屯發生行刑式槍決案4死1傷　警方全力偵辦中