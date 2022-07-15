臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.60%　上市股票總市值達45.41兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年7月15日發行量加權股價指數收盤為14,550.62點，較上週(2022年7月8日)的14,464.53點上漲86.09點，漲幅約為0.60%，台灣50指數收盤為11,255.36點，較上週的11,057.53點上漲197.83點，漲幅約為1.79%，寶島股價指數收盤為16,554.96點，較上週的16,456.86點上漲98.10點，漲幅約為0.60%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲3.72%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌7.56%為最大，未含金融類指數上漲152.17點，漲幅約為1.23%，未含電子類指數下跌444.16點，跌幅約為2.55%，未含金融電子類指數下跌285.63點，跌幅約為1.96%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆445.66億元，全體上市股票成交金額為9,747.17億元，股票成交量週轉率為2.05%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,014.79億元，占全體上市股票交易金額30.93%

第二名，航運類1,179.14億元，占全體上市股票交易金額12.10%

第三名，電子零組件類994.29億元，占全體上市股票交易金額10.20%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，汽車類10.48%

第二名，航運類6.37%

第三名，通信網路類5.12%

累計今年年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為35兆2,626.69億元，市場日平均成交金額為2,754.90億元，股票成交量週轉率為65.76%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

2022年7月15日全體上市公司市場總值為新台幣45兆4,087.26億元，較上週(2022年7月8日)市值45兆1,337.45億元增加2,749.81億元，增幅約為0.61﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)