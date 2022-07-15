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【更新】陳時中辭呈批准! 台灣行政院宣布：薛瑞元接衛福部長 王必勝任次長

➤陳時中日前獲民進黨中執會徵召參選台北市長，昨向行政院遞出辭呈。➤陳時中與薛瑞元都出身台北醫學院（現台北醫學大學），2004年至2008年也曾在衛生署（現升格為衛生福利部）共事，當時陳時中是副署長、薛瑞元則是醫事處處長。➤2017年2月，陳時中接任衛福部長後，同年8月就邀薛瑞元擔任衛福部次長，COVID-19疫情期間更擔任指揮中心社區防疫組組長，也是武漢包機返台的現場指揮官。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 17:04
左為薛瑞元, 右為王必勝 (原圖: 中央社; TN後製合成) 

左為薛瑞元, 右為王必勝 (原圖: 中央社; TN後製合成) 

更新時間: 2022-07-15 17:10

首次發稿: 2022-07-15 16:14

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 行政院發言人羅秉成今天（15日) 舉行記者會表示，行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝接政務次長。

陳時中日前獲民進黨中執會徵召參選台北市長，昨天向行政院遞出辭呈。

中央社報導，薛瑞元台灣大學法律研究所畢業，民國109年8月擔任衛福部政務次長至今，曾任行政院衛生署醫事處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東縣衛生局長，以及衛福部常務次長。

出身婦產科醫師的薛瑞元，早年開業遇上醫療糾紛，轉而考取律師執照，全心投身公共事務多年，曾任武漢包機返台現場指揮官，在醫界聲望高。

陳時中與薛瑞元都出身台北醫學院（現台北醫學大學），2004年至2008年也曾在衛生署（現升格為衛生福利部）共事，當時陳時中是副署長、薛瑞元則是醫事處處長。

薛瑞元是國內少數同時具有律師身分的醫師，之所以走上法律這條路，竟是起源於一次醫療糾紛。

身為婦產科專科醫師的薛瑞元，早年在嘉義開業，直到有一次，一名病患在歷經多名醫師開刀後，在肚中發現紗布，並指稱是薛瑞元開刀時所遺留，這次醫療糾紛衍生的訴訟一打就是3、4年。

薛瑞元雖然贏了官司，病患仍糾纏不清、時不時就到診所鬧事，令他不堪其擾，因此毅然決然重拾書本，38歲考取台大法律系，畢業後也順利考取律師執照，46歲時再拿到台大法律碩士學位。

隨後，薛瑞元從衛生署醫事處簡任秘書做起，一路升到處長，後來又到衛福部雙和醫院擔任副院長，2015年出任屏東縣衛生局長一職，任內促成高雄榮總及義大醫院在屏東設分院，更首創由區域醫院醫師支援、推動行動藥師政策為獨居和行動不便的患者送藥。

中央社引述長期推動屏東縣偏鄉口腔保健團隊的牙科醫師江紘宇說，他與薛瑞元僅短暫共事約半年，但對於薛瑞元思緒清楚、有條理印象深刻，平時也喜歡喝濾掛式咖啡與人談論公事。

江紘宇說，他曾問薛瑞元是否抱持著過客的心態調來屏東，薛瑞元非常篤定地回答「不是」，往後也用行動證明欲提升屏東醫療衛生照護的決心，尤其花了相當大的心思在偏鄉牙醫政策推動上，是偏鄉口腔保健團隊的強大後盾。

2017年2月，陳時中接任衛福部長後，同年8月就邀薛瑞元擔任衛福部次長，COVID-19疫情期間更擔任指揮中心社區防疫組組長，也是武漢包機返台的現場指揮官。

據兩人的友人透露，陳時中的父親陳棋炎是台灣大學法律系教授，陳時中從小在法律薰陶下成長，對於具有法學背景的人士多了一分敬重，儘管薛瑞元為人低調，陳時中仍時常在各種重大事件決策上向薛瑞元請益。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照接受媒體電話聯訪時表示，薛瑞元是台北醫學院醫學系的老學長，為人正直、好溝通，也時常為醫師界發聲，頗受敬重；私下個性低調，不喜歡參與大型社交聚餐場合，只有三五好友的小型聚會才能見到他的身影。

不只如此，薛瑞元是台灣早期少見醫法雙修的醫師，黃閔照指出，有別多數具法律專業的醫師大多轉往醫療訴訟領域深耕，薛瑞元則將心力用於行政推動。

黃閔照說，薛瑞元不但曾任前立委洪奇昌辦公室主任，醫事處處長任內也起草「生產事故救濟條例」，將法律專才貢獻公共事務領域，從醫界基層到公務體系歷練完整，婦產科醫學會對於他接下衛福部長重任抱持期待。

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