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農委會接管台南市台灣蘭花生物科技園區　將推動園區轉型升級

農委會：接管後除完善蘭花園區的營運管理與法規調適，將以「國際級臺灣蘭花外銷專業園區」為願景，引入農業綠能共生、循環經濟與智慧生產等元素進行園區升級規劃。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 16:14
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）考量公共建設老舊，農委會今(15)日宣布，自即日起自台南市政府接管台灣蘭花生物科技園區，雙方於園區營運服務中心正式向進駐業者宣布啟動接管，並由台灣蘭花生物科技園區籌備辦公室執行長王仕賢與南市府農業局長李建裕簽署共同管理備忘錄，期盼匯集相關資源，促進蘭花園區轉型升級。

農委會說明，台灣蘭花生物科技園區由台南縣政府（已於2000年與台南市政府合併升格）於2003年設置，占地175公頃，目前進駐廠商84家(次)，累積投資額211億元，年均營業額約20億元，為極具國際競爭力的地方型農業科技產業園區。然園區設立至今已屆20年，正面臨公共建設老舊及國際產業競爭壓力，台南市政府與園區進駐業者考量蘭花園區的長期發展及國際競爭力提升，多次表達希望納入中央管理訴求，經台南市政府凝聚地方共識後，接管蘭花園區的方向也獲得行政院蘇貞昌院長支持，後續農委會預定於8月底邀請各界參與園區揭牌活動。

農委會表示，基於完善蘭花園區的營運管理，接管後至12月31日止，將由該會台灣蘭花生物科技園區籌備辦公室與台南市政府農業局按權責劃分共同管理，並展開相關法規修正作業，俾利順利推動園區管理及發展。而園區業者關心中央接管後的權利義務變化包含租金及管理費，將維持2年內不調整。

農委會強調，接管後除完善蘭花園區的營運管理與法規調適，將以「國際級臺灣蘭花外銷專業園區」為願景，引入農業綠能共生、循環經濟與智慧生產等元素進行園區升級規劃，匯集國內研發、技術、資金及市場通路等資源，促進蘭花園區轉型升級，提升園區業者競爭力。
農委會
台灣蘭花生物科技園區
蘭花
循環經濟
智慧生產

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