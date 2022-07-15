台灣首例Omicron BA.5本土感染！20多歲女、重複感染、無海外旅遊史

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內出現首例Omicron BA.5本土社區感染病例，指揮中心已啟動相關疫調，個案和家人隔離期已滿，目前掌握密切接觸者1友人、4同事，快篩都是陰性，衛生局安排PCR檢驗中。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出國旅遊史，曾於5月中旬快篩陽性確診並康復。本次因同住父母分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢確診，符合「重複感染」定義，檢體送至昆陽實驗室後續定序結果為 Omicron BA.5。

目前該名個案及其父母皆已隔離期滿，已掌握密切接觸者5人，包含1位友人和4位同事均快篩陰性，衛生局已安排PCR採檢確認是否遭感染，也會針對職場做進一步監視。



羅一鈞說明，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。

迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。



指揮中心強調，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。