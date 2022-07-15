夜店玩一趟 回家竟高燒咳血？ 南韓爆「江南傳染病」

(台灣英文新聞／綜合報導) 近幾年新冠肺炎於全球肆虐，南韓也出現了首例變種病毒BA.2.75的確診案例，然而疫情未歇，又傳出新的公衛事件。最近首爾江南地區發生了多起「夜店怪病」，民眾玩了一夜回家後，竟出現發燒、全身酸痛、甚至咳血等症狀，有關單位不敢大意，立刻展開調查。

南韓國民日報引述14日JTBC新聞報導，一名20幾歲的A某，一個月前去了一趟江南夜店後，出現了超過39度的高燒及咳嗽、生痰等症狀，即使吃了退燒止痛藥或吊點滴，也不見好轉。由於擔憂是COVID-19，A某使用快篩確認，卻屢屢驗出陰性，不知病因為何。

除了A某，網路論壇上也持續傳出類似案例，同樣是造訪了江南地區夜店後，出現高燒、咳血、咳嗽等症狀，被稱之為「江南傳染病」。有關單位擬針對江南夜店密集區的瑞草區進行夜店環境檢查。醫學專家懷疑，元凶恐怕是軍團菌，若空調未進行適當的衛生管理，確有軍團菌入侵的可能性。

軍團菌存在於淡水中，有可能汙染空調冷卻設施，透過氣霧傳染給人類，症狀包括咳血、發燒、發冷、肌肉痛等。由於江南傳染病患者的狀況與其症狀吻合，不排除就是此種細菌致病。不過，免疫系統較差或有抽菸習慣者，染病的機率較高，人傳人風險低，民眾無須太過憂心。





江南地區夜店（圖／台灣英文新聞）