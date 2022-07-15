7/15台灣本土+25223　死亡+114　增4例MIS-C個案　最小個案僅7個月大

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增25,310例COVID-19確定病例，分別為25,223例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增114例死亡。



指揮中心表示，今日新增之25,223例本土病例，為11,416例男性、13,786例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以新北市(4,224例)最多，臺中市(3,293例)居次，桃園市(2,711例)排名第三。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增203例中重症個案，包含4例兒童重症。最小個案為7個月大女嬰，6月9日確診，20日出現發燒、嘔吐、喉嚨腫等相關症狀，24日因嘔吐到醫院住院，X光檢查發現肺炎，持續發燒、皮疹等症狀，醫師懷疑MIS-C。7月1日給免疫球蛋白，經初步用藥後退燒，但後來出現意識改變，頭部電腦斷層有水腦的情形，7月9日轉院進行腦室引流手術，目前住加護病房治療中。

有1例個案已康復出院，為3歲女童，5月31日確診，6月21出現發燒等MIS-C症狀，23日到急診，經超音波檢查有冠狀動脈擴大及心包膜積水，合併心因性休克、呼吸窘迫轉入加護病房，經過高劑量類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，於7月3日出院。

另外2例個案病況較穩定好轉，目前收治於一般病房。其中一人為8歲女童，6月8日確診，7月1日起出現嘔吐、腹瀉等相關症狀，3日到急診收治住院，12日轉出加護病房到一般病房。還有一名10歲男童，無慢性病史，5月27日確診，7月7日有相關症狀，11日因呼吸困難到急診，有血壓偏低情形，安排入住加護病房治療，使用類固醇等藥物，14日到一般病房治療中。

截至今國內12歲以下兒童重症共98例，含38例MIS-C；死亡個案共22例。

指揮中心指出，今日新增114例本土病例死亡個案，為67例男性、47例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。





指揮中心說明，今日新增87例境外移入個案中，為44例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(5例)、越南及德國(各4例)、法國(3例)、日本(2例)、義大利、史瓦濟蘭、俄羅斯、澳大利亞、韓國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另63例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,215,200例確診，分別為16,144例境外移入、4,199,002例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,031例COVID-19死亡病例，其中8,016例本土，另15例為境外移入。