曾言「愛好是安倍晉三」 菅義偉槍痛失廿年搭檔

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前日本首相安倍晉三逝世，日媒產經新聞台北支局長矢板明夫（14）日寫下安倍與搭檔菅義偉前首相對政壇搭檔數十年來惺惺相惜的交情，以及安倍中彈當日的情形，感動數萬台灣人。

矢板明夫14日在其臉書粉專上透露，菅義偉自2012年第二次安倍內閣成立伊始，就出任內閣官房長官，共當了8年安倍的副手。安倍擅長外交，經常到國外訪問；菅義偉負責看家，把內政打理得井井有條，兩人攜手度過了一道又一道的難關。

矢板表示，安倍在2020年因病辭去首相之後，菅義偉成了安倍的接班人，基本上繼承了安倍的政策。2021年6月，日本政府僅用了10天就完成了贈送台灣疫苗的所有手續，就是在安倍的推動下，菅義偉內閣全力配合而得以實現的。很多人說，如果不是任內疫情肆虐，菅義偉也不會僅做一年就下台。

13日晚間，一臉憔悴的菅義偉接受了富士電視台的採訪，在節目中，他回顧了安倍遇刺當天本來要前住沖繩助選，正在去羽田機場的路上，突然接獲安倍遭槍擊的消息，立刻取消行程，改搭新幹線趕赴奈良醫科大學附屬醫院。

矢板轉述當時主持人問道，為什麼不繼續等候消息而急著要趕去醫院呢？菅義偉表情凝重，哽咽說道：「因為聽說是胸部中彈…要是有個萬一……我想和他呼吸相同的空氣….」停了一下，他繼續說「安倍其實是個怕寂寞的人，所以我想待在他的身邊，就趕過去了」。此時，一旁提問的男主持人已泣不成聲，問不下去。

矢板提及，菅義偉比安倍年長6歲，兩人在自民黨內並不屬於同一派系。出身名門望族的安倍，38歲就當上了國會議員，屬於黨內菁英。而從國會議員秘書、橫濱市議員，一步一步爬上來的菅義偉，第一次當選國會議員時，已經快50歲了，屬於草根型政治人物。菅義偉回顧，同在國會的最初幾年，兩個人幾乎都沒有怎麼說過話。兩個人第一次近距離接觸，是因為菅義偉在一次自民黨的會議上，對黨的北韓政策表達了不滿，砲轟黨中央。此舉引起了軒然大波，被媒體廣泛報導。

矢板表示，正當菅義偉孤立無援時，安倍突然前來拜訪，當面表示自己支持菅義偉的意見。當時的安倍，是小泉內閣的官房副長官，是自民黨重點培養的幹部。但是，基於政治理念，安倍無懼得罪黨內大老，站出來支持一個和自己毫無瓜葛的人，令菅義偉十分感動。他說：「從那一刻起，我就下定決心一定要讓安倍當上首相」，從此，開啟了兩人長達20年的共同奮鬥。

矢板指出，菅義偉是一個工作狂，有一次被人笑話「只會工作，什麼愛好都沒有」時，他回答說：「我的愛好是安倍晉三」。

矢板還透露，安倍遇刺當天菅義偉趕到醫院時，安倍還沒有過世。面對長年的搭檔，菅義偉深深鞠了一躬，「對多年來的提攜與關照」表達了發自內心的感謝。