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【傳7/19議程僅半天】北市議會:共軍擾台•不得舉辦 柯文哲: 雙城論壇「非單城」協商完才公布

➤雙城論壇今年由北市府主辦，北市議會1月間曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算辦理論壇。➤柯文哲說，若要辦雙城論壇，一定會對外告知，且全程直播沒黑箱。➤據悉北市府原預計8月辦雙城論壇，相關局處人員也依這期程準備，但台北市副市長蔡炳坤突然病倒，原由蔡炳坤負責業務改由副市長黃珊珊、彭振聲及秘書長陳志銘等承擔，為避免影響8月台北城市博覽會等，緊急決定以縮小規模方式讓論壇提前到19日登場。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 17:55
2022台北國際夏季旅展15日在台北世貿一館熱鬧開跑，台北市長柯文哲（右）出席台北館開幕活動。中央社

2022台北國際夏季旅展15日在台北世貿一館熱鬧開跑，台北市長柯文哲（右）出席台北館開幕活動。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台北市長柯文哲今天(15日) 表示，2022台北上海雙城論壇舉辦時間仍要雙方協商，且非單方面決定，會同時宣布時間，準備好就會對外宣布，若要舉辦也是以視訊方式。

柯文哲下午率台北市政府官員赴市議會進行第2天施政報告，民進黨籍北市議員江志銘質詢，北市府擬在19日舉辦雙城論壇，時間太急太趕，且市議會已決議，若今年要舉辦雙城論壇，但仍有共機擾台狀況，則不能動支預算舉辦，認為柯文哲是要違反議會決議。

江志銘追問，共機近期持續擾台，北市府近期就要舉辦今年雙城論壇，但柯文哲至今卻不願說清楚舉辦時間。民進黨市議員張茂楠也質詢雙城論壇舉辦時程。

柯文哲答詢，雙城論壇是「雙城非單城」，要兩邊協商，只要雙方沒宣布就有變數，但會同時宣布，若要舉辦會以視訊方式，至於議會決議，則尊重議會，但協議字句應要寫清楚。

柯文哲說，若要辦雙城論壇，一定會對外告知，且全程直播沒黑箱。他也重申，雙城論壇不是單方面決定，要雙方協商，準備好就會對外宣布。

雙城論壇今年由北市府主辦，北市議會1月間曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算辦理論壇。

此外，張茂楠質詢北市副市長黃珊珊何時請辭參選及是否有確定參選下一屆台北市長和選舉期間若發生棄保效應的看法。

黃珊珊答詢，要參選就會辭職，目前有規劃參選；至於棄保效應，她說，比賽還沒開始，投出來才知道。

北市府官員稍早指出，台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇提前在19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，雙方各發表一場永續環境保護演講、簽3項MOU（瞭解備忘錄）後閉幕，規模歷年最小。

中央社15日稍早引述台北市政府官員說，當天議程除上海方面有演講，台北部分由台北市副市長彭振聲闡述市府淨零碳排作為與願景，演講後比照往年簽3項MOU，包含智慧交通、循環經濟及體育發展。

北市府官員說，這次台北上海城市論壇規劃明顯較過去簡略，邀請出席貴賓預期比去年少，議程僅一個上午，核心理念仍是保持兩岸對話管道。北市府發言人陳智菡表示，相關規劃將在適當時間公布。

雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。

雙城論壇今年輪到台北主辦，但台北市議會曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算。

相關人士說，北市府原預計8月辦雙城論壇，相關局處人員也依這期程準備，但台北市副市長蔡炳坤突然病倒，原由蔡炳坤負責業務改由副市長黃珊珊、彭振聲及秘書長陳志銘等承擔，為避免影響8月台北城市博覽會等，緊急決定以縮小規模方式讓論壇提前到19日登場。
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