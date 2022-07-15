〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者

副總統賴清德以「私人行程」前往弔唁日本前首相安倍晉三，再度印證他的外交能力，也讓賴清德角逐2024總統大選的跑道上，領先黨內可能的競爭者與國民黨參選人，甚至是身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。
賴清德前往日本，參加安倍晉三的家祭，外界解讀賴清德繞過蔡英文，並且在蔡賴心結上大做文章。其實這種分裂兩人關係的猜臆大可不必，因為副元首要離開國門，蔡總統肯定知情，而且日方也不可能跳過蔡總統、只有直接邀請賴清德，這也違反外交禮儀。
台灣雖然和美國、日本都沒有邦交，但這兩國卻是台灣在國際舞台上最重要的友人，任何想要擔任台灣領導人的政治人物，都必須證明自己有處理好與這兩國關係的能力，因此，通常會在競選總統期間，或是更早以前，會主動爭取前往美國和日本訪問的機會。
一來是正式成為總統後，在中共阻擾下，不太可能再有任何正式的訪問，頂多只能利用過境的機會，與當地要角會晤，另方面，這些國家也想趁著提前訪問的機會，面對面了解台灣未來可能的領導人，同時建立更進一步的關係。
2020年，甫和蔡總統搭擋參選成功，具有準副總統身分的賴清德，曾經以「民間人士」身分受邀參加「國家祈禱早餐會」，這是台灣副總統級別政治人物首次進入華府，更是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府，已是台美關係的「重大突破」。
今年初，賴清德副總統過境美國以「特使」身分訪問宏都拉斯，祝賀新總統卡蕬楚的就職，再度踏上美國土地，都已證明美方對賴清德的重視與信任。
因此，包括有意角逐下一屆總統大位的國民黨主席朱立倫，前陣子專程前往美國訪問，而柯文哲也積極規畫訪美行程，都是刻意要爭取外交表現。
這一次，賴清德獲得日本首相岸田文雄的批准，前往日本弔唁安倍晉三，表面上雖然是賴清德和安倍晉三的私交，並且被定調為「私人行程」，但安倍的喪禮規格，靈車繞行國會大廳、首相官邸，等級形同國喪，賴清德能順利出席，當然是經過日本政府的安排，既然日本政府有介入，自然也不可能不讓蔡英文知情。
賴清德在訪美行程上，早已領先朱立倫和柯文哲等人，這次在與日本的關係上，不僅是台日外交上的重要突破，同時讓賴清德再度超車其他競爭者，也證明賴清德的外交實力。