〈時評〉賴清德的日美外交　已超車台灣其他競爭者

副總統賴清德以「私人行程」前往弔唁日本前首相安倍晉三， 再度印證他的外交能力，也讓賴清德角逐2024總統大選的跑道上 ，領先黨內可能的競爭者與國民黨參選人， 甚至是身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。

賴清德前往日本，參加安倍晉三的家祭， 外界解讀賴清德繞過蔡英文，並且在蔡賴心結上大做文章。 其實這種分裂兩人關係的猜臆大可不必，因為副元首要離開國門， 蔡總統肯定知情，而且日方也不可能跳過蔡總統、 只有直接邀請賴清德，這也違反外交禮儀。

台灣雖然和美國、日本都沒有邦交， 但這兩國卻是台灣在國際舞台上最重要的友人， 任何想要擔任台灣領導人的政治人物， 都必須證明自己有處理好與這兩國關係的能力，因此， 通常會在競選總統期間，或是更早以前， 會主動爭取前往美國和日本訪問的機會。

一來是正式成為總統後，在中共阻擾下， 不太可能再有任何正式的訪問，頂多只能利用過境的機會， 與當地要角會晤，另方面，這些國家也想趁著提前訪問的機會， 面對面了解台灣未來可能的領導人，同時建立更進一步的關係。

2020年，甫和蔡總統搭擋參選成功， 具有準副總統身分的賴清德，曾經以「民間人士」身分受邀參加「 國家祈禱早餐會」，這是台灣副總統級別政治人物首次進入華府， 更是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府， 已是台美關係的「重大突破」。

今年初，賴清德副總統過境美國以「特使」 身分訪問宏都拉斯，祝賀新總統卡蕬楚的就職，再度踏上美國土地， 都已證明美方對賴清德的重視與信任。

因此，包括有意角逐下一屆總統大位的國民黨主席朱立倫， 前陣子專程前往美國訪問，而柯文哲也積極規畫訪美行程， 都是刻意要爭取外交表現。

這一次，賴清德獲得日本首相岸田文雄的批准， 前往日本弔唁安倍晉三，表面上雖然是賴清德和安倍晉三的私交， 並且被定調為「私人行程」，但安倍的喪禮規格， 靈車繞行國會大廳、首相官邸，等級形同國喪，賴清德能順利出席， 當然是經過日本政府的安排，既然日本政府有介入， 自然也不可能不讓蔡英文知情。

賴清德在訪美行程上，早已領先朱立倫和柯文哲等人， 這次在與日本的關係上，不僅是台日外交上的重要突破， 同時讓賴清德再度超車其他競爭者，也證明賴清德的外交實力。