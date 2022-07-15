因應台灣疫情！國家森林遊樂區即日起至9/30 開放預購電子門票　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區遊憩，林務局今(15)日表示，將推廣入園無接觸電子門票，自7月15日起至9月30日止，將與豐趣科技合作，在「森林好好玩」網站推出抽獎活動，活動期間只要在該網站購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並入園使用，就有機會抽中精美獎品。

林務局說明，獎品包括Marshall 質感藍芽喇叭3組、Coleman手提式汽化燈6組、STANLEY經典單手保溫杯10個 、NORDISK琺瑯杯30個、中華民國農會休閒綜合農牧場附設Airstream露營車住宿1晚(可2人入住)、與太平山、東眼山、滿月圓、阿里山與墾丁國家森林遊樂區電子門票(各10張)等。

為了讓大家規劃出遊行程更方便與划算，林務局也推出多款電子套票，如太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、內洞國家森林遊樂區與烏來台車來回乘車券套組、東眼山國家森林遊樂區雙人全票贈食堂消費券套組、台灣好行及阿里山國家森林遊樂區與電動遊園車套票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，購買套票組合均可獲得抽獎資格。

林務局歡迎大家前往「森林好好玩」網站購買。有關林務局國家森林遊樂區最新開休園情形與遊憩資訊，歡迎至台灣山林悠遊網查詢。

內洞國家森林遊樂區內洞瀑布。(林務局提供)

林務局提供