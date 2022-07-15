林智堅任研究助理參與竹科案 藍營曝申請書：違反利益衝突迴避法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲惹議，不僅被抓包與竹科委外研究高度相似，更被踢爆任職民進黨立委柯建銘助理期間也擔任竹科研究的助理，違反「公務人員利益衝突迴避法」，國民黨立法院黨團今出示竹科該研究的申請書佐證，要林智堅及相關部會給出交代。

國民黨團總召曾銘宗指出，根據2008年發布的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之周邊居民滿意度」竹科委外研究的計劃申請書，林智堅赫然名列「無薪研究助理」，意即林智堅當時在擔任柯建銘助理的同時又接下竹科委外研究報告助理。

（圖／國民黨立法院黨團 提供）

曾銘宗表示，各級民意代表的助理身為公職人員關係人，涉入委外研究顯然違反「公務人員利益衝突迴避法」，要求對林智堅依法究責。

國民黨立委費鴻泰則提及，中科另有一份中科顧客滿意度調查研究，也是同一時期以TCSI模式進行委外給中華大學，國民黨團多次向中科要求取得該報告，中科卻無視保存年限，以「已無該檔案資料」回應，「心裏有鬼」。

（圖／國民黨立法院黨團 提供）

費鴻泰質疑，該份報告根本「一魚多吃」，竹科抄襲中科，以致中科不敢拿出手。費鴻泰呼籲，若中科一週內不拿出來，國民黨團不排除提告，之後立院開議，對於科技部等的業務答詢、預算處理，也會追究此計畫去向。

國民黨立委賴士葆強調，林智堅論文和竹科委外研究內容、圖表如出一轍，抄襲、剽竊行徑可謂「鐵的事實」，如今綠營政治政治人物幫林智堅背書，卻沒人敢說「林智堅沒有抄襲」，面對指證歷歷，綠營企圖轉移焦點，可以說「林智堅是學術界的小偷，已經成為全民共識！」

賴士葆也籲教育部不要無所作為，監察院不要尸位素餐、不敢發言，要立案調查林智堅論文一事。另外，他也喊話要林智堅比照高雄市議員李眉蓁，自行放棄學位。

曾銘宗表示，國民黨團要求科技部，督促竹科依法追究林智堅的刑事及民事責任，並要求教育部調查並依法撤銷林智堅學位，開議後也將安排兩單位到立院進行專案報告，給出交代。