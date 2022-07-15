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台北玩起來！廖人帥風格Bar、魏如萱好多咖啡響應「北流喝聽地圖」　買杯子免費享14杯特調飲品

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 12:04
台北14間音樂生活風格店家參與活動（圖片提供／台北流行音樂中心）

台北14間音樂生活風格店家參與活動（圖片提供／台北流行音樂中心）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台北流行音樂中心（北流）推出最新企劃「北流喝聽地圖」，凡購買「北流摩登寶杯」即可享有14張特調兌換券及8張南港好鄰居優惠券，活動自7月30日開跑。

「北流喝聽地圖」帶領大家走遍大台北地區，挖掘音樂生活風格店家，只要購買一只「北流摩登寶杯」，即可獲得14張「喝聽店家」飲品兌換券，造型復古魔幻的「北流摩登寶杯」，為北流攜手在地工藝品牌「寂寞芳心俱樂部」，及多次入圍金曲獎最佳專輯包裝、裝幀設計的新銳設計師吳建龍共同打造。

「喝聽地圖」從南港出發，精選台北14間音樂生活風格店家，包含五月天石頭創辦的複合式咖啡廳「iNPUT 音鋪」、音樂人陳建騏與歌手魏如萱的「Forgood 好多咖啡」、設計師方序中的聲音咖啡店「SIDOLI RADIO 小島裡」、鬼才導演廖人帥投資的風格Bar「Dau島」。

台北玩起來！廖人帥風格Bar、魏如萱好多咖啡響應「北流喝聽地圖」　買杯子免費享14杯特調飲品
「北流摩登寶杯」(圖/北流)

此外，活動集結甫開幕的「北流卡夫卡」與「MKCR山小孩咖啡」、網路聲量暴漲的英倫搖滾咖啡廳「INTRO Kitchen」，更有擺滿黑膠唱片、時常舉辦音樂live演出、DJ駐場、Open Mic等活動的音樂風格店家：Congrats Café、Vanish、Vinyl Decision等，只要憑購買「北流摩登寶杯」獲得的優惠券，即可至上述店家兌換飲品乙份。

免費飲品兌換券還不夠！「北流喝聽地圖」活動包中還有「南港好鄰居」優惠券，民眾可於北流聽音樂看展的同時，順道逛逛在地店家，包含結合咖啡與畫室的日式美學空間「玉虫画室」、攝影棚咖啡調酒復古空間「五號出口咖啡館」、台北唯一鍋炒咖啡「嘖咖啡」、百年日式古蹟宿舍「靜心苑」，及獨有風格的特色餐飲空間：À demain café 明天見餐飲、Backmount.後山咖啡、Shaiooo Cafe、Southern Harbor。

「北流喝聽地圖」活動時間自7月30日至10月30日止，現正於Klook平台限量販售中；部分「喝聽店家」也將於9月24日及25日在北流舉辦音樂室及，現場將有DJ演出。

參與店家名單

Congrats Café、Dau 島、Forgood 好多咖啡、iNPUT 音鋪、INTRO Kitchen、MKCR 山小孩咖啡、SIDOLI RADIO小島裡、Vanish、Vinyl Decision、木色藝文咖啡、北流卡夫卡、有木友咖啡吧、珈啡所在、聲色Sounds Good、À demain café 明天見餐飲、Backmount.後山咖啡、Shaiooo Cafe、 Southern Harbor、五號出口咖啡館、玉虫画室、嘖咖啡、靜心苑

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