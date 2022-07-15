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亞洲生技大會7/27登場　諾貝爾生理醫學獎山中伸彌將擔任講者

大會籌委會主席李鍾熙：日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，而台灣再生醫療也蓬勃發展，更為新通過的生醫產業發展條例鼓勵項目，今年大會很榮幸能邀請山中伸彌教授擔任講者，他將分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商化的國際合作策略，機會十分難得。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 10:54
圖片截取自BIO ASIA TAIWAN網站

圖片截取自BIO ASIA TAIWAN網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）亞洲生技大會(BIO ASIA TAIWAN)即將於7月27日登場，台灣生物產業協會(Taiwan Bio Industry Organization)14日表示，榮獲諾貝爾生理醫學獎的山中伸彌教授將在大會演講。每年備受矚目的「公司展望說明會」，亦有近百家國內外生技公司參與，配合「實體+線上」的商機媒合，有意洽談的廠商7月20日前可透過媒合系統報名。

大會籌委會主席李鍾熙表示，日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，而台灣再生醫療也蓬勃發展，更為新通過的生醫產業發展條例鼓勵項目，今年大會很榮幸能邀請山中伸彌教授擔任講者，他將分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商化的國際合作策略，機會十分難得。

另外大會今年也首次舉辦「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。透過共同宣傳，目前論壇與商機媒合已有近3成報名者來自國外。

在投資部份，與資誠共同主辦的投資與區域合作(Investment & Collaboration)論壇有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家國內生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

創新產業技術部分則有生技中心共同主辦的核酸藥物主題，輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司講者將分享最新mRNA研發技術突破；台北醫學大學共同主辦的細胞與基因療法主題，諾華、默克藥廠與IQVIA專家將分享產業未來趨勢。國衛院共同主辦的數位醫療主題，將有Medidata、SyneosHealth、羅氏藥廠及安侯建業會計師事務所講者演講，長庚大學將分享台灣成功案例。

新創策略主題，在串接亞洲價值鏈主題下，將由工研院生醫所林啟萬所長分享台灣生醫生態系，同時以邀請嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）專家進行座談，深化國際合作，及早融入全球價值鏈。

生技與科技創新融合議題，則由廣達林百里董事長，分享「建構智慧雲端健康生態系」，還有imec、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。

2022亞洲生技大會主要活動，將包含實體加線上的論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台、公司展望說明會等。大會也將同步舉辦現場開幕及2022傑出生技產業獎頒獎典禮等活動；大會各項活動將於7月20日止截止報名。
亞洲生技大會
台灣生物產業協會
再生醫療
生醫產業
輝瑞藥廠
諾華
默克藥廠
數位醫療

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更新時間 : 2022-07-15 12:12 GMT+08:00

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